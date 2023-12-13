"Неприятно слышать": Даша Астафьева рассказала о конфликте с Потапом

В частности, артистка вспомнила скандальную песню рэпера о волонтерах.

Украинская певица и актриса Даша Астафьева раскрыла новые детали конфликта с Потапом и другими звездами, которые уехали за границу. Об этом артистка рассказала в новом интервью OBOZ.UA.

Астафьева призналась, что ряд ее знакомых сказали, что "выбирают жизнь", выехав за границу во время войны в Украине. Между тем они говорят, что сама певица "выбирает смерть".

"Войну выигрывают сознательные люди, которые стоят до конца, жертвуют всем", — считает Астафьева, добавляя, что те же звезды, имея большую аудиторию, не проводят сборы и сами не донатят.

Даша Астафьева

Артистка отметила, что сейчас не время петь о "коханні-зітханні". И она тоже могла бы путешествовать и проживать каждое мгновение на полную, однако тяжелые времена в Украине не позволяют ей этого делать.

На вопрос, имеет ли Астафьева в виду Настю Каменских, которая недавно презентовала в Майами новую испаноязычную песню, она прямо не ответила.

"Об очень многих звездах говорю в этом контексте. Люди хотят продолжать идти по пути, которым шли до войны", — отметила актриса.

А о Потапе Даша Астафьева высказалась отдельно. В частности, о его скандальной песне о волонтерах со словами:

Ой мама, не питай

З ким була

І де ночі провела

Я була з хлопцями

Бійцями

Я волонтерила.

Потап Фото: Instagram @realpotap

"Думаю, что каждому человеку, который жил в подвале несколько месяцев, просто хочется, извините, плюнуть в лицо… Он меня, кстати, за критику заблокировал. Я публично говорила и говорю: такие песни неприятно слышать даже мне, хотя не считаю себя каким-то особым волонтером. Но остаюсь в стране и делаю что могу", — рассказала артистка.

Напомним, Потап показался в аэропорту Дубая и рассказал, куда летит дальше.

Также Фокус писал о помощи Даши Астафьевой "на кухне" для ВСУ в начале полномасштабного вторжения.