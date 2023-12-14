Натали Портман снялась для глянца с экс-бойфрендом Анджелины Джоли (фото)

Пол Мескаль ведет довольно закрытый образ жизни.

42-летняя американская актриса Натали Портман снялась для "Variety" с ирландским актером Полом Мескалем, 27. Кадрами звезда экрана израильского происхождения делится в Instagram с почти 9 млн подписчиков.

"Разговор с единственным и неповторимым Полом Мескалем", — написала Портман.

В объективе Алекси Любомирского звезда фильма "Черный лебедь" предстала в черной мини-юбке и жакете с укороченными рукавами. Натали собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж, отказавшись от аксессуаров.

Между тем бывший бойфренд Анджелины Джоли предстал в бежевом пиджаке и темных брюках. К образу он добавил белую майку и подвеску.

Натали Портман и Пол Мескаль

Мескаль снялся в драме "Незнакомцы", а Портман — в картине "Май, декабрь". Свои работы актеры активно рекламируют перед их премьерами.

Пол Мескаль спровоцировал слухи о романе с голливудской актрисой Анджелиной Джоли в начале 2023 года, когда пару заметили на свидании. Знаменитости встретились в кофейне театра, позже к ним присоединилась дочь актрисы от Брэда Питта — Шайло.

Пол Мескаль и Анджелина Джоли

Пол начал свою карьеру с участия в различных спектаклях в Дублине. Он не ведет социальных сетей, поэтому не раскрывает деталей своей личной жизни.

Напомним, Натали Портман посетила премьеру своего нового фильма в костюме с глубоким декольте.

Также Фокус писал о реакции Натали Портман на нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.