Кайя Гербер с Остином Батлером посетила премьеру фильма (фото)

Новая картина Джорджа Клуни рассказывает о команде по гребле, которая представляла США на Олимпиаде в Германии.

22-летняя американская модель Кайя Гербер и ее бойфренд Остин Батлер, 32, накануне вместе прибыли на показ фильма "Парни в лодке". Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара держалась за руки, когда они входили в Музей современного искусства в Нью-Йорке. Влюбленные дополняли друг друга полностью темными ансамблями.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Дочь супермодели Синди Кроуфорд выглядела элегантно в длинном черном платье, которое достигало ее щиколоток. Юная модель была в черных кожаных ботинках, и она согрелась в зимний вечер благодаря объемному синему пальто, которое свободно сидело на ее стройном телосложении.

Кайя дополнила образ лаконичной сумочкой и распустила волосы.

Кайя Гербер и Остин Батлер

Остин тем временем продемонстрировал темную бейсболку. Он надел черную куртку и брюки.

"Парни в лодке" — биографическая спортивная драма Джорджа Клуни, основанная на документальной книге Дэниела Джеймса Брауна "Парни в лодке: девять американцев и их эпический поиск золота на Олимпийских играх 1936 года" 2013 года.

Трейлер фильма "Парни в лодке"

США были представлены на Олимпиаде в Берлине, которую принимала нацистская Германия, командой по гребле на байдарках и каноэ Вашингтонского университета, которая вышла триумфатором с золотой медалью.

Напомним, Кайя Гербер продемонстрировала стильное пальто на зиму.

Также Фокус писал о появлении на премьере нового фильма Джорджа Клуни самого актера с его женой Амаль.