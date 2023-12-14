Мила Кунис впервые за долгое время вышла на публику (фото)
Знаменитость выбрала праздничный свитер с новогодней тематикой.
40-летняя американская актриса Мила Кунис вышла в свет в Лос-Анджелесе после того, как ее не видели на публике с конца октября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Уроженка Черновцов надела свитер в праздничной тематике белого, черного, красного и зеленого цветов. На наряде чередовались полосы с красными автомобилями, которые привозили домой елки и сами деревья, выстроенные в ряд.
Сезонный свитер она сочетала с узкими темно-серыми джинсами и сумочкой через плечо. Белая спортивная обувь, низкий хвост и черная маска на лице завершили образ Милы. Она держала в руках напиток и разговаривала по телефону.
Это был довольно тяжелый год для актрисы: в сентябре ее раскритиковали, когда стало известно, что актриса и ее муж Эштон Кутчер защищали своего партнера по "Шоу 70-х" Дэнни Мастерсона в характерных письмах к судье на фоне процесса об изнасиловании.
Кутчер и Кунис поженились в 2015 году и воспитывают двух общих детей — 9-летнюю дочь Ваятт Изабель и 7-летнего сына Димитрия.
Напомним, Мила Кунис с мужем посетила фермерский рынок летом 2023 года.
Также Фокус писал о скандальном заявлении Милы Кунис и Эштона Кутчера, что они не оставят наследства своим детям.