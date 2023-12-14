"Однозначно": Лилия Ребрик ответила, где будет рожать

Звезда экрана и ее избранник ждут рождения третьей дочери.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, где планирует рожать третьего ребенка. Об этом пишет Оboz.ua.

Знаменитость решила не искать врачей и роддомы за рубежом. Ее третья дочь появится на свет в Украине.

"Буду рожать однозначно в Украине. Думаю, в том же медучреждении. Однако в этом вопросе пока мало конкретики — решила, что определюсь уже ближе к сроку. Мы подобрали уже все самое необходимое для малыша, но еще ничего не покупали", — отметила мама двоих детей.

Как известно, малыш родится в марте 2024 года. Девочка станет третьим ребенком Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого, которые женаты с 2011 года.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Звездная пара уже воспитывает двух дочерей — Диану и Полину. Супруги приобрели дом под Киевом до полномасштабного вторжения, а сейчас делают там ремонт.

"Но до рождения нашей девочки в марте мы точно не успеем туда заехать. Малышка будет с нами в спальне, а когда уже переедем — то каждая из девочек будет иметь свою комнату", — признается беременная в третий раз телеведущая.

Лилия Ребрик

Напомним, Лилия Ребрик объявила о третьей беременности осенью 2023 года.

Также Фокус писал о желании Лилии Ребрик рожать в частном роддоме.