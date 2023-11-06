"Ждем тебя": Лилия Ребрик рассекретила пол третьего ребенка (видео)
Звездная пара устроила гендер-пати с двумя дочерьми — Дианой и Полиной.
42-летняя украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео звезда экрана делится в Instagram.
Лилия и ее муж Андрей Дикий, 44, устроили бейби шауэр, во время которого с помощью баллонов с розовым дымом узнали, что станут родителями еще одной девочки. Пара воспитывает уже двух наследниц — Диану (2012) и Полину (2018).
Для важного семейного события беременная телеведущая, ее муж и двое дочерей выбрали образы в пастельных тонах, дополняя друг друга.Важно
"Мы так ждем тебя. P.S. Спасибо всем за теплые поздравления!" — написала мама двоих детей.
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Ребрик и Дикий женаты с 2011 года. Они воспитывают двух дочерей и сейчас ждут рождения третьей. Телеведущая рассказывала, что хочет рожать в Украине, а не за границей.
"Я здесь, на своей родной земле с родными людьми. Для меня это очень важно", — отмечала украинская знаменитость.
Напомним, Лилия Ребрик сообщила, что беременна в третий раз и показала трогательные фото.
Также Фокус писал о планах Лилии Ребрик рожать в киевском роддоме.