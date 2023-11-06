"Чекаємо на тебе": Лілія Ребрик розсекретила стать третьої дитини (відео)

Зіркова пара влаштувала гендер-паті з двома доньками — Діаною та Поліною.

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42-річна українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик розсекретила стать своєї третьої дитини. Відео зірка екрану ділиться в Instagram.

Лілія та її чоловік Андрій Дикий, 44, влаштували бейбі шавер, під час якого за допомогою балонів з рожевим димом дізналися, що стануть батьками ще однієї дівчинки. Пара виховує вже двох спадкоємиць — Діану (2012) та Поліну (2018).

Для важливої сімейної події вагітна телеведуча, її чоловік та двоє доньок обрали образи в пастельних тонах, доповнюючи одне одного.

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Лілія Ребрик зізналася, де хоче народжувати третю дитину

"Ми так чекаємо на тебе. P.S. Дякую всім за теплі привітання!" — написала мама двох дітей.

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Лілія Ребрик чекає на народження третьої доньки

Ребрик та Дикий одружені з 2011 року. Вони виховують двох доньок та наразі чекають на народження третьої. Телеведуча розповідала, що хоче народжувати в Україні, а не за кордоном.

"Я тут, на своїй рідній землі з рідними людьми. Для мене це дуже важливо", — зазначала українська знаменитість.

Лілія Ребрик

Нагадаємо, Лілія Ребрик повідомила, що вагітна втретє та показала зворушливі фото.

Також Фокус писав про плани Лілії Ребрик народжувати у київському пологовому.