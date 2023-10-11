Зірка екрану та її чоловік Андрій Дикий уже виховують двох спільних доньок.

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42-річна українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик зізналася, де хоче народжувати третю дитину. Про це пише Viva.

Зірка екрану та мама двох дітей розповіла, що не планує шукати пологові будинки за кордоном.

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Лілія Ребрик чекає на третю дитину: телеведуча опублікувала зворушливі фото

"Я тут, на своїй рідній землі з рідними людьми. Для мене це дуже важливо. Це те, що дає мені сили. Я хочу народжувати тут. Зараз немає правильних і неправильних рішень. Кожен робить так, як вважає за потрібне і як відчуває. І це є правильне рішення. Я відчуваю, що моє серце тут. Хочу бути тут разом зі своїми рідними", — зізналася уродженка Чернівців.

Лілія Ребрик вагітна втретє

Телеведуча та її чоловік, танцюрист Андрій Дикий, одружилися у 2011 році. Вони виховують двох спільних дітей — доньку Діану (2012) та Поліну (2018).

"Лілічка вітаю", "Найщиріші вітання багатодітній родині❤️ Велком ту зе клаб", "Наші прекрасні! Лілюсю, Андрію, вітаємо щиро! Бережи вас Боже, дорогі!" — приєднувалися до привітань родини зіркові колеги Лілії Ребрик.

Лілія Ребрик з чоловіком

Нагадаємо, вагітна британсько-американська акторка Сієнна Міллер зʼявилася на показі Vogue у Лондоні.

Також Фокус писав про реакцію співачки Наді Дорофєєвої на чутки про її першу вагітність.