Звезда экрана и ее муж Андрей Дикий уже воспитывают двух общих дочерей.

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42-летняя украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик призналась, где хочет рожать третьего ребенка. Об этом пишет Viva.

Звезда экрана и мама двоих детей рассказала, что не планирует искать роддом за рубежом.

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Лилия Ребрик ждет третьего ребенка: телеведущая опубликовала трогательные фото

"Я здесь, на своей родной земле с родными людьми. Для меня это очень важно. Это то, что дает мне силы. Я хочу рожать здесь. Сейчас нет правильных и неправильных решений. Каждый делает так, как считает нужным и как чувствует. И это правильное решение. Я чувствую, что мое сердце здесь. Хочу быть здесь вместе со своими родными", — призналась уроженка Черновцов.

Лилия Ребрик беременна в третий раз

Телеведущая и ее муж, танцор Андрей Дикий, поженились в 2011 году. Они воспитывают двух общих детей — дочь Диану (2012) и Полину (2018).

"Лиличка поздравляю", "Самые искренние поздравления многодетной семье❤️ Велкам ту зе клаб", "Наши прекрасные! Лилюся, Андрей, поздравляем искренне! Храни вас Боже, дорогие!" — присоединялись к поздравлениям семьи звездные коллеги Лилии Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем

Напомним, беременная британско-американская актриса Сиенна Миллер появилась на показе Vogue в Лондоне.

Также Фокус писал о реакции певицы Нади Дорофеевой на слухи о ее первой беременности.