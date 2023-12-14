Миссия невыполнима: история любовных приключений Тома Круза

Сейчас голливудская звезда, по слухам, встречается с бывшей женой российского олигарха, но история его отношений заслуживает особой истории.

Харизматичный, успешный, сохранивший все волосы в 61 год и накопивший состояние в баснословные 626 миллионов долларов – все это о Томе Крузе. Но при этом он все еще одинок, а все его любовные приключения заканчивались провалом. С кем встречался голливудский красавчик, пишет Daily Mail.

Недавно 61-летний Том Круз недавно был сфотографирован с 36-летней светской львицей Эльсиной Хайровой, дочерью российского депутата и бывшей женой российского олигарха. Том и Эльсина отлично провели время на вечеринке в лондонском Мейфэр, причем один из гостей описал звезду как "одурманенного" своей спутницей.

Пока еще неясно, получится ли что-то у Тома Круза и светской львицы, чью коллекцию дизайнерских сумочек оценивают в миллион долларов. Но ранее актер сам себя называл романтиком, говоря в в 2004 году, что "никогда не разлюбит любовь".

"Я парень, который любит отношения. Я люблю женщин", — говорил он. Но при этом завести отношения с Томом Крузом кажется труднодостижимой задачей, вроде одного из его фильмов "Миссия невыполнима".

Во-первых, трижды разведенный саентолог имеет долгую и причудливую историю увлечения женщинами, с которыми у него не возникает никаких отношений.

То Круз и София Вергара Фото: Getty Images

В их число входит Ванесса Кирби, его партнерша по фильму "Миссия невыполнима 6", партнерша по фильму "Мумия" Аннабель Уоллис, звезда Kingsman София Бутелла и даже София Вергара.

Мелисса Гилберт и Ребекка Де Морней

Тому Крузу было 18 лет, когда он встречался с актрисой Мелиссой Гилберт в 1981 году.

"На самом деле, когда я встречалась с ним, он все еще был Томом Мэйпотером. Это было, когда он впервые переехал в Лос-Анджелес, и я думаю, что так оно и было. . . 16, может быть, или 17?", — вспоминала Мелисса в интервью.

Гилберт, девочка-звезда 70-х годов, получившая звезду на Аллее славы в Голливуде за свою роль Лоры в телесериале "Маленький домик в прерии", недавно рассказала ведущему подкаста, что не занималась с Крузом сексом, а лишь с ним целовалась.

Том Круз и Мелисса Гилберт

"Он хорошо целовался, но, знаете, он был похож на борющегося, голодающего актера, а я работала", — призналась Гилберт, которой сейчас 59 лет. По ее словам Том был настолько беден, что она купила ему первый набор посуды.

После того, как он прославился в фильме "Рискованный бизнес" в 1983 году, у него и его партнерши по фильму Ребекки Де Морней случилось то, что их коллега по фильму Кертис Армстронг описал в своих мемуарах 2017 года как "напряженный роман".

Том Круз и Ребекка Де Морней

Ребекка и Том не подтвердили, что были в отношениях.

Шер

Задолго до того, как Круз начал встречаться с женщинами, которые были на несколько десятилетий моложе его, он был игрушечным мальчиком, который отчаянно ухаживал за суперзвездой Шер. Певица была на 16 лет старше его. Они познакомились на свадьбе Мадонны в 1985 году с Шоном Пенном, затем пересеклись на мероприятии по сбору средств в Белом доме.

Том Круз и Шер Фото: Getty Images

В 39 лет, разведенная с Сонни Боно и Грегом Оллманом, Шер была признанной знаменитостью; Крузу было 23 года, и его популярность только начала расти.

Шер вспоминала: "Он был застенчивым. Он сказал, что в школе чувствовал себя придурком, и с ним никто не разговаривал. Однажды мы пошли на свидание на ужин в нью-йоркский ресторан, и официантка была из его старой школы. Он сказал мне, что она никогда не разговаривала с ним в школе, но теперь он признался, что он привлек все ее внимание".

Шер призналась на шоу Опры, что была без ума от своего молодого поклонника и до сих пор вспоминает их бурные свидания в Париже.

В 2013 году она описала их роман как "довольно горячий и тяжелый", рассказав ведущему ток-шоу Энди Коэну, что Круз вошел в ее "пятерку лучших любовников".

Однако их роман закончился, когда Круз встретил женщину, которая должна была стать женой № 1: Мими Роджерс.

Мими Роджерс

Круз и актриса Мими Роджерс, которая была на шесть лет старше его, встретились на званом обеде в 1985 году.

Воспоминания о том, что произошло дальше, различаются. Круз рассказал журналу Rolling Stone, что Мими в то время встречалась с подругой, а Мими говорит, что они в то время были одиноки. Но журналисты уверены, что именно Мими познакомила Тома с саентологией.

Мими Роджерс и Том Круз Фото: Getty Images

Они поженились в мае 1987 года на небольшой церемонии, которую они сами называли "Проект". Актер Эмилио Эстевес был шафером.

Хоть Том и Мими говорили, что им было невероятно комфортно в браке, но актриса говорила, что Том "подумывал стать монахом". И говорила, что "в тот период времени казалось, что брак не соответствует его общим духовным потребностям".

"Он думал, что ему нужно соблюдать целомудрие, чтобы сохранить чистоту своего инструмента. А мой инструмент нуждался в настройке", — резюмировала Мими.

Николь Кидман

Предполагаемое воздержание Круза закончилось, когда он встретил николь Кидман на съемках фильма "Дни грома". По словам актера, он почувствовал "мгновенное вожделение". В итоге пара поженилась в канун Рождества 1990 года на частной церемонии в Теллуриде, штат Колорадо.

Николь Кидман и Том Круз Фото: Getty Images

Николь Кидман и Том Круз были женаты с 1990 по 2001 год, у них было двое приемных детей.

Кидман в 2002 году рассказывала, что "безумно и страстно влюбилась". Они усыновили двоих детей, Изабеллу и Коннора, и стали одной из самых горячих пар Голливуда, кульминацией их химии стало появление в эротическом триллере Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Говорят, что Круз засыпал ее любовными записками и цветами, хотя позже она сказала: "Все, что я хотела, это чизбургер".

После того, как в 2001 году они опубликовали совместное заявление, в котором объявили о своем разводе, сухо сославшись на "трудности, присущие разным карьерам", Кидман, которая была выше своего супруга, отпустила колкий комментарий, сказав: "Ну, теперь я могу носить каблуки!".

Пенелопа Крус

После Николь Кидман, Том Круз нашел утешение в объятиях Пенелопы Крус, которая была на 12 лет младше его. Пара познакомилась на съемках триллера 2001 года "Ванильное небо".

Пенелопа Крус и Том Круз

Круз даже говорил, что хочет жениться на Пенелопе. Но в итоге пара рассталась в 2003 году, сохранив дружеские отношения.

Будучи оптимистом, Круз, похоже, неустрашимо искал жену № 3, говоря, что надеется найти кого-то, кто любит "ездить на мотоциклах и летать на самолетах".

Назанин Бондиади

В 2012 году Vanity Fair сообщила, что британская активистка и актриса Назанин Бониади, которой сейчас 42 года, прошла прослушивание в Церкви Саентологии, чтобы стать женой Круза.

Это было опровергнуто и Крузом и Церковью Саентологии.

Назанин Бондиади

Согласно утверждениям в документальном фильме 2015 года "Going Clear", Назанин была вынуждена бросить своего парня в 2004 году, и, по ее словам, ее изолировали от семьи.

Отношения Назанин и Круза, якобы сошли на нет, когда слова Назанин, сказанные лидеру церкви Дэвиду Мицкевичу, были ошибочно истолкованы как оскорбление.

Все закончилось в январе 2005 года, когда Назанин, беженка, получившая частное образование, и чья семья переехала из Ирана в Великобританию, когда она была ребенком, призналась другу в том что они расстались.

Вскоре она покинула Церковь Саентологии, стала сниматься в триллерах "Родина" и "Двойник", а в 2014 году назвала себя "непрактикующей мусульманкой".

Представитель Круза опроверг утверждения Vanity Fair, заявив: "Ложь, написанная другим шрифтом, по-прежнему является ложью, созданной для продажи журналов".

Кэти Холмс

Круз был женат на звезде сериала "Бухта Доусона" Кэти Холмс с 2006 по 2012 год. У них родилась дочь Сури.

Том Круз сообщил, что влюблен в Кэти, прыгая на диване у Опры. Предложение сделал на Эйфелевой башне и сказал французским журналистам: "Сегодня для меня великолепный день".

Их свадебная церемония стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов в ноябре 2006 года прошла в замке Одескальки 15-го века в Италии, где оперный певец Андреа Бочелли исполнял серенаду, а среди гостей были Бекхэмы и Джей-Ло.

Том Круз и Кэти Холмс

Но идеальный брак оказался не таким идеальным, когда сайт сплетен TMZ сообщил, что актриса недовольна требованиями саентологии, включая предложение женщинам рожать молча, чтобы не тревожить ребенка.

Кэти подала на развод в 2012 году, получив полную опеку над дочерью Сури, которой сейчас 17 лет. Том, как пишут таблоиды, не общался с дочерью много лет.

Хейли Этвелл

Слухи о том, что Круз встречается с британской актрисой Хейли Этвелл появились во время съемок фильма "Миссия невыполнима" наряду с его странными требованиями: Круз заявил, что не позволит никому бегать рядом с ним в боевиках, а военнослужащим ВМС США посоветовал "не разговаривать и не смотреть на него" на съемках фильма "Лучший стрелок: Маверик".

Том Круз и Хейли Этвелл Фото: Getty Images

Источник сообщил The Sun: "Они встречались в нерабочее время, и она была у него в Лондоне. Они прекрасно ладят и кажутся очень счастливыми".

Тем не менее, в следующем году они расстались, и в июле Хейли отвергла слухи об их отношениях как "странные".

Сейчас она помолвлена ​​с музыкальным продюсером Недом Вольфгангом Келли, "трезвым язычником-вегетарианцем", который может показаться эксцентричным, но по сравнению с Крузом, возможно, он совершенно обычный.

Напомним, ранее стало известно, что, вероятно Том Круз может попытаться вернуть себе дочь Сури, когда она станет совершеннолетней.