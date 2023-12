3 самых простых совета, которые помогут прожить долгую и здоровую жизнь

Для того чтобы жить долго, не обязательно отправляться за океан или иметь особый ген. Начните с простых пищевых привычек, которые улучшат ваше здоровье и помогут прожить долгую жизнь.

Хотите прожить долгую жизнь? Для этого важно оставаться здоровым и сильным. Некоторым повезло стать долгожителями, проживая, в так называемых "голубых зонах", в которые входит Лома Линда, Калифорния, Икария, Греция, Никойя, Коста-Рика, Сардиния, Италия, Окинава и Япония. Но для того, чтобы жить долго, не обязательно жить в каком-то особом месте. Основатель Blue Zones Дэн Бюттнер называет три простых привычки, благодаря которым вы сможете прожить дольше. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

В одном из своих видео Бюттнер дал замечательный совет: "Мы говорим: завтракайте, как король, обедайте, как принц, а ужинайте, как нищий". Перестаньте есть после 5 или 6 часов вечера. Вы делаете одолжение своему телу".

Бюттнер также поделился тремя лучшими советами по здоровому питанию для тех, кто хочет жить дольше и лучше. Вот наиболее эффективные привычки, которые он рекомендовал.

Сытный и вкусный завтрак

Фото: Getty Images

Вероятно, вы слышали это раньше, но завтрак — невероятно важная часть вашего дня. Он может повысить или отобрать вашу энергию и настроение. "Я думаю, что первое, что нужно сделать — это плотно позавтракать, в идеале — это соленый завтрак", — говорит Бюттнер.

Действительно, исследования показывают, что завтрак может улучшить ваше физическое и психическое благополучие, а также благоприятно повлиять на общее состояние здоровья и качество жизни. Вы можете найти рецепты полезных и пикантных завтраков, включающих основные полезные продукты, например, овсянку, авокадо, яйца, греческий йогурт, ягоды, орехи и лосось.

Не игнорируйте бобовые

Фото: Freepik

Еще один совет по долголетию от Бюттнера заключается в том, чтобы добавлять бобы в свой рацион, потому что они являются отличным источником белка.

Согласно официальному сайту Голубых зон, бобы являются основным продуктом питания в рационе всех жителей Голубых зон по всему миру. Например, жители Никойи наслаждаются черной фасолью, жители Окинавы используют соевые бобы во многих блюдах, а жители Средиземноморья постоянно едят нут и белую фасоль вместе с чечевицей. Фактически, согласно исследованию 2004 года, опубликованному в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинического питания употребление 20 граммов бобовых связано со снижением риска смерти на 7–8 %.

Ешьте орехи на перекус

Фото: Freepik

И последнее, но не менее важное: обязательно употребляйте орехи — у вас есть из чего выбрать! Всего лишь горсть орехов в день в качестве здорового перекуса вполне может избавить вас от походов к врачу — и именно столько потребляют долгожители в Голубых зонах.

Согласно исследованиям, опубликованным в Журнале Американского колледжа кардиологии, было обнаружено, что у людей, которые потребляли около 35 г орехов пять или более раз в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 14%, а риск ишемической болезни сердца — на 20%. Не стоит говорить, что какие бы орехи вы ни выбрали на перекус, они наверняка станут полезным дополнением к вашему рациону.

Напомним, ученые назвали 8 полезных для сердца привычек, которые сохранят молодость.

Ранее Фокус писал о том, что долголетие отчасти зависит от наших генов, а отчасти – от образа жизни и правильных привычек.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.