Улучшат настроение и избавят от стресса: 7 причин есть бананы этой зимой

Бананы содержат триптофан — аминокислоту, которая превращается в серотонин, нейромедиатор хорошего самочувствия, заставляющий вас чувствовать себя счастливым.

Часто в погоде за счастливой и радостной жизнью, люди часто недооценивают влияние питание на настроение. Но есть один скромный фрукт, который обладает улучшающими настроение свойствами, — это банан. Бананы, наполненные питательными веществами и природными соединениями, могут сыграть важную роль в поднятии настроения. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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По данным Университета Вуллонгонга, бананы содержат триптофан — аминокислоту, которая превращается в серотонин, нейромедиатор хорошего самочувствия, что и заставляет вас чувствовать себя счастливыми, удовлетворенными и радостными. Вот как бананы могут улучшить ваше настроение.

Богаты триптофаном

Фото: Freepik

Бананы являются естественным источником триптофана, аминокислоты, которая служит предшественником серотонина, нейромедиатора, который обладает свойствами регулировать настроение. Употребление бананов может способствовать выработке серотонина, способствуя ощущению благополучия и счастья.

Содержат витамин B6 для синтеза нейромедиаторов

Витамин B6, в изобилии содержащийся в бананах, играет решающую роль в синтезе нейротрансмиттеров, включая серотонин и дофамин. Эти нейротрансмиттеры связаны с регуляцией настроения и получением удовольствия, и поддержание их адекватного уровня может положительно повлиять на ваше настроение.

Стабилизируют уровень сахара в крови

Согласно исследованию, опубликованному Британской диабетической ассоциацией, "банан — популярный и вкусный фрукт, который часто ограничивают в предписанной диете для больных диабетом из-за высокого содержания свободных сахаров". Бананы имеют гликемический индекс от низкого до среднего, что означает, что они обеспечивают постепенное высвобождение энергии. Этот стабильный запас энергии помогает предотвратить скачки и падения уровня сахара в крови, способствуя более стабильному настроению в течение дня.

Природный источник энергии

Фото: Freepik

Бананы являются отличным источником натуральных сахаров, в первую очередь глюкозы, фруктозы и сахарозы. Этот естественный заряд энергии помогает бороться с усталостью и повышает внимательность, положительно влияя на настроение, концентрацию внимания и производительность.

Содержат питательные вещества

Наряду с триптофаном и витамином B6 бананы могут похвастаться впечатляющим питательным профилем, включая витамин С, клетчатку и калий. Эти питательные вещества в совокупности поддерживают общее состояние здоровья, а здоровое тело напрямую связано с более счастливым разумом.

Натуральное средство от стресса

Сочетание питательных веществ в бананах, особенно калия, может помочь регулировать кровяное давление. Это способствует снижению стресса, поскольку поддержание здорового уровня артериального давления имеет решающее значение для общего благополучия и психического здоровья.

Гидратация и электролитный баланс

Фото: Freepik

Бананы богаты водой и содержат важные электролиты, такие как калий. Правильная гидратация и электролитный баланс необходимы для оптимального функционирования организма, а поддержание гидратации может положительно повлиять на ваше настроение.

Включение бананов в свой ежедневный рацион — это простой и вкусный способ естественным образом улучшить настроение.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.