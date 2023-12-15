Улучшат настроение и избавят от стресса: 7 причин есть бананы этой зимой
Бананы содержат триптофан — аминокислоту, которая превращается в серотонин, нейромедиатор хорошего самочувствия, заставляющий вас чувствовать себя счастливым.
Часто в погоде за счастливой и радостной жизнью, люди часто недооценивают влияние питание на настроение. Но есть один скромный фрукт, который обладает улучшающими настроение свойствами, — это банан. Бананы, наполненные питательными веществами и природными соединениями, могут сыграть важную роль в поднятии настроения. Об этом пишет OnlyMyHealth.
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По данным Университета Вуллонгонга, бананы содержат триптофан — аминокислоту, которая превращается в серотонин, нейромедиатор хорошего самочувствия, что и заставляет вас чувствовать себя счастливыми, удовлетворенными и радостными. Вот как бананы могут улучшить ваше настроение.
Богаты триптофаном
Бананы являются естественным источником триптофана, аминокислоты, которая служит предшественником серотонина, нейромедиатора, который обладает свойствами регулировать настроение. Употребление бананов может способствовать выработке серотонина, способствуя ощущению благополучия и счастья.
Содержат витамин B6 для синтеза нейромедиаторов
Витамин B6, в изобилии содержащийся в бананах, играет решающую роль в синтезе нейротрансмиттеров, включая серотонин и дофамин. Эти нейротрансмиттеры связаны с регуляцией настроения и получением удовольствия, и поддержание их адекватного уровня может положительно повлиять на ваше настроение.
Стабилизируют уровень сахара в крови
Согласно исследованию, опубликованному Британской диабетической ассоциацией, "банан — популярный и вкусный фрукт, который часто ограничивают в предписанной диете для больных диабетом из-за высокого содержания свободных сахаров". Бананы имеют гликемический индекс от низкого до среднего, что означает, что они обеспечивают постепенное высвобождение энергии. Этот стабильный запас энергии помогает предотвратить скачки и падения уровня сахара в крови, способствуя более стабильному настроению в течение дня.
Природный источник энергии
Бананы являются отличным источником натуральных сахаров, в первую очередь глюкозы, фруктозы и сахарозы. Этот естественный заряд энергии помогает бороться с усталостью и повышает внимательность, положительно влияя на настроение, концентрацию внимания и производительность.
Содержат питательные вещества
Наряду с триптофаном и витамином B6 бананы могут похвастаться впечатляющим питательным профилем, включая витамин С, клетчатку и калий. Эти питательные вещества в совокупности поддерживают общее состояние здоровья, а здоровое тело напрямую связано с более счастливым разумом.
Натуральное средство от стресса
Сочетание питательных веществ в бананах, особенно калия, может помочь регулировать кровяное давление. Это способствует снижению стресса, поскольку поддержание здорового уровня артериального давления имеет решающее значение для общего благополучия и психического здоровья.
Гидратация и электролитный баланс
Бананы богаты водой и содержат важные электролиты, такие как калий. Правильная гидратация и электролитный баланс необходимы для оптимального функционирования организма, а поддержание гидратации может положительно повлиять на ваше настроение.
Включение бананов в свой ежедневный рацион — это простой и вкусный способ естественным образом улучшить настроение.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.