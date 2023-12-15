Марк Цукерберг показал трогательный кадр с дочерьми (фото)

Младшая наследница предпринимателя появилась на свет в марте 2023 года.

39-летний американский программист и предприниматель Марк Цукерберг показал трогательный снимок со своими дочерьми. Семейный кадр многодетный отец выложил в Instagram.

Цукерберг признался, что его жена сменила веру и приняла иудаизм в 2022 году. Теперь семья всем составом отмечает Хануку.

"Первая Ханука маленькой Аурелии. Она имеет особое значение после того, как в прошлом году Присцилла приняла иудаизм. История Хануки — о чудесах. Пусть свет всегда преодолевает тьму", — написал основатель компании Meta.

Жена Цукерберга — 38-летняя американская филантроп и педиатр Присцилла Чан. Они познакомились 20 лет назад на вечеринке в колледже.

Марк Цукерберг с дочерьми

Супруги, которые поженились в 2012 году, воспитывают трех дочерей — Аурелию, Макс (2015) и Огаст (2017). Первая появилась на свет в марте 2023 года.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

"20 лет с нашего первого свидания. Он все еще заставляет меня смеяться постоянно, и у нас никогда не бывает коротких диких приключений. А теперь с нами едут 3 маленькие леди!" — поздравляла Присцилла мужа с годовщиной знакомства осенью 2023.

Напомним, Марк Цукерберг разозлил свою возлюбленную.

Также Фокус писал о рождении третьего ребенка Марка Цукерберга и Присциллы Чан.