"Кейт и Уилл": Мэг Беллами и Эд Маквей появились на обложке британского Elle

Юные звезды, которые прославились после съемок в The Crown, дали откровенное интервью.

Эд Маквей и Мэг Беллами из культового сериала "Корона" Netflix, которые в шоу исполнили роли юных принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пожинают плоды популярности и появились на обложке британского Elle.

После шести сезонов и бесчисленных ярких выступлений наконец-то вышли последние эпизоды "Короны". Но хотя любимый миллионами сериал, возможно, и подошел к концу, звезды из его актерского состава, продолжают сиять, в первую очередь выдающиеся актеры последнего сезона Эд МакВей и Мэг Беллами.

Трейлер второй части последнего сезона "Короны"

Эта пара, играющая принца Уильяма и Кейт Миддлтон соответственно, стала звездами Netflix зимней цифровой обложки ELLE UK.

Они сыграли в игру вместе с журналистами, пытаясь правильно угадать своих коллег по сериалу. Задача была нелегкой, ведь Мэг и Эд появились только в последних шести сериях шестого сезона.

Мэг Беллами и Эд Маквей

Актеры угадали, что Имельда Стонтон, прежде чем исполнить роль королевы Елизаветы, играла в "Гарри Поттере" Долорес Амбридж.

"Мне действительно интересно узнать, кто это", — сказала Беллами, когда ее спросили, кто из ее коллег по съемкам имеет черный пояс по кунг-фу. Пара неправильно угадала Доминика Уэста, прежде чем снова ошиблась, предложив Элизабет Дебики, пока они, наконец, не остановились правильно на Берти Карвеле, который играет Тони Блэра в шестом сезоне "Короны".

Первая часть шестого и последнего сезона сериала "Корона" на Netflix за ночь набрала 11,1 миллиона просмотров, войдя в десятку лучших в 85 странах.

Хотя его звезды открыты и веселы на протяжении всего интервью, их зарождающаяся слава — единственная тема, которая заставляет их слегка напрягаться.

Мэг Беллами и Эд Маквей

"Для каждого это будет по-разному. Для этого нет шаблона, поэтому вам придется пересекать эти мосты, когда вы к ним подойдете. Если вы начнете представлять это, то, вероятно, это не будет похоже ни на одну из этих вещей, и вы останетесь либо в ужасе, либо в разочаровании", — предположил Эд.

"Корона" — это первый их проект. И они благодарны режиссеру Питеру Моргану за готовность рискнуть и выбрать неизвестных актеров. Эд учился в ArtsEd, драматической школе в Чизвике, Западный Лондон, в то время как Мэг была исключена из драматической школы и работала в Леголенде.

Мэг Беллами и Эд Маквей

Они отозвались на открытый кастинг, который Мэг увидела на X, а Эд был проинформирован через своего агента.

"Я любила "Корону", хотела стать актрисой и решила, что мне нечего терять", — вспоминает Мэг. После шести месяцев записанных на пленку и личных интервью и чтений роли наконец достались им.

Она говорит, что до прослушивания ей никогда не приходило в голову, что она похожа на Кейт. Но она старалась краситься, как она в юности, а Эд сделал стрижку такую же, какая была у молодого принца Уильяма.

По их словам, все актеры были одинаково гостеприимными. Эд называет Имельду Стонтон, которая играет королеву в этом сериале, особенно вдохновляющей.

"Она невероятно милая и щедрая — профессионал насквозь. Она точно знает, что ей нужно делать. Мне выпала честь целый день наблюдать, как эти титаны индустрии делают свое дело. Это был такой мастер-класс – наблюдать за ними и за тем, как они ведут себя с таким изяществом", — Эд пошутил, что ее любимое воспоминание — игра в аэрохоккей с Джонатаном Прайсом, который играет герцога Эдинбургского. Прайс выиграл.

Напомним, ранее Мэг Беллами была приглашена на свой первый показ Dior, а Эд был в первом ряду в Hermes, а также посетит показ Fendi в январе. Молодые актеры считают, что их знакомство с миром высокой моды прошло успешно.