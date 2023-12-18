Стало известно, почему принцу Уильяму и принцу Гарри не разрешали есть с родителями на Рождество

Для королевских наследников готовили отдельный фруктовый торт.

Когда принц Уильям и принц Гарри были детьми, на Рождество их отправляли в детскую комнату, чтобы они ели со своими кузенами, вместо того, чтобы провести время с родителями и другими взрослыми. Об этом пишет Hello Magazine.

По словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, покойная королева Елизавета II имела "викторианский" подход к празднованию Рождества в королевской семье.

"Дети всегда ели в детской комнате, пока не выросли достаточно, чтобы должным образом вести себя за обеденным столом", — сказал повар, который работал на бабушку принца Гарри и принца Уильяма.

Малыши были в детской комнате, где за ними присматривала няня. Тем временем взрослым никто не мешал, шумя и разбрасывая еду.

Принц Гарри и принц Уильям с бабушкой, королевой Елизаветой II Фото: Getty

Хотя неизвестно, придерживаются ли король Чарльз III и королева Камилла все еще этой традиции, известно лишь то, что семья выбирает традиционное меню. Обычно они лакомятся "индейкой, различными начинками — шалфеем и луком, каштанами — и традиционными гарнирами, такими как жареный картофель, картофельное пюре, пастернак и брюссельская капуста". Не обходятся монаршие персоны и без рождественского пудинга.

"Мы делали один большой рождественский торт для королевы и королевской семьи, а потом еще один меньший для детской для принца Уильяма, принца Гарри, Зары, Питера, принцессы Беатрис и принцессы Евгении. Это всегда был фруктовый торт — королевская глазурь, марципан и традиционный фруктовый пирог", — вспоминает шеф-повар.

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Сейчас же Гарри и Уильям находятся в довольно напряженных отношениях. Сообщалось, что они даже не поздравят друг друга на праздники.

Напомним, принцесса Шарлотта надела особую блузку для семейного портрета.

Также Фокус писал о курьезе с рождественской открыткой Кейт Миддлтон и принца Уильяма.