Леонардо Ди Каприо отправился на свидание с Витторией Черетти (фото)

Звездная пара провела время в "городе любви".

49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо провел время со своей новой девушкой, итальянской моделью Витторией Черетти, 25, в столице Франции. Об этом пишет Page Six.

Влюбленные были сфотографированы, когда выходили из La Girafe, роскошного ресторана в Париже, после частного ужина.

Итальянка была в полностью черном ансамбле, состоявшем из пальто, брюк и кроссовок. Волосы Виттория собрала в аккуратный пучок.

Тем временем Ди Каприо был в бейсболке и темной защитной маске. Актер нарядился в черную куртку в тон к теннисным кроссовкам и темным джинсам.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Выход состоялся через два дня после того, как звезда "Острова проклятых" провел время в Лондоне с младшей сестрой своей бывшей девушки Кейт Мосс, Лотти Мосс.

О романе актера с Черетти стало известно в конце лета 2023 года. Она перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери.

Один инсайдер рассказывал: "Судя по всему, их роман — это гораздо больше, чем просто мимоходом". До этого около года Леонардо приписывали роман с другой моделью — Джиджи Хадид.

Виттория Черетти Фото: Getty Images

Напомним, к 50 годам Леонардо Ди Каприо планирует сняться в еще одном фильме.

Также Фокус писал о серьезности намерений Ди Каприо в отношениях с Витторией Черетти.