Кристина и Григорий пришли вместе с детьми на премьеру мультсериала.

Телеведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его жена, блогер Кристина после резонансного интервью со Славой Деминым появилась на премьере мультсериала "Перелет" вместе со своим детьми. Событие состоялось в пятницу, 15 декабря, в кинотеатре "Оскар", где побывали и корреспонденты Фокуса.

На мероприятие Григорий Решетник надел черные брюки и пиджак, а также водолазку бордового цвета. Его же жена Кристина для события надела платье пиджак черного цвета в принт гусиная лапка белого цвета и черные лаковые сапоги до колена.

Дети же Решетников Иван, Дмитрий и Саша на премьеру одели совместные луки — батники красного цвета.

Семья Решетников после резонансного интервью вышла в свет со своими сыновьями Семья Решетников после резонансного интервью вышла в свет со своими сыновьями Семья Решетников после резонансного интервью вышла в свет со своими сыновьями

Стоит отметить, что это первый семейный выход семьи в свет после публичного интервью у Славы Демина. Там Кристина и Григорий рассказали немало интересных вещей. В частности, одной из тем конечно были деньги. Кристина рассказала сколько примерно они тратят на жизнь в месяц, а также, куда идут эти расходы.

Кроме этого, на фоне массовых разводов среди звездных пар, Слава Демин спросил у Григория, были ли у них с женой разговоры о разводе. Телеведущий признался, что возможно в ссорах, могут проскакивать такие мысли или фразы, однако он не позволяет себе даже представлять такого .

Стоит отметить, что семья Решетников уже 13 лет вместе. Они познакомились на съемочной площадке, где между ними промелькнула искра. Уже впоследствии они поженились и стали многодетными родителями. Семья не скрывает, что еще планирует детей.

Напомним, Марго Робби появилась на публике в кожаном платье от украинского бренда.