Как замаскировать морщины: 5 лайфхаков для макияжа, которые должна знать каждая женщина
С возрастом на лице появляются мимические морщины — и это совершенно нормально и ожидаемо. Замаскировать видимые признаки старения кожи поможет правильный макияж и знание определенных хитростей.
Современная косметология предлагает массу безопасных процедур, которые помогают отстрочить старение и дольше сохранять молодость кожи, однако, если вы не сторонница подобных методов, то используйте макияж. Он может стать как вашим лучшим другом, так и самым большим врагом. Неправильно нанесенный макияж или ингредиенты в косметике, несовместимые с вашим типом кожи, могут, наоборот, спровоцировать появление морщин, только усугубив проблему. Об этом пишет She Finds.
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Не стоит отказываться от косметики, правильная техника макияжа возможна и может многое сделать, чтобы ваша кожа выглядела лучше в любом возрасте. Вот пять основных лайфхаков для макияжа, которые помогут замаскировать морщины.
Увлажняйте кожу перед макияжем
Правильный макияж начинается задолго до нанесения косметики — с хорошего ухода за кожей. А хороший уход за кожей начинается с увлажнения. После того как вы очистили кожу и нанесли сыворотки, полезные для вашего типа кожи, обязательно нанесите один или два слоя увлажняющего крема с питательными и увлажняющими ингредиентами, такими как керамиды и гиалуроновая кислота. Дайте коже впитать влагу в течение 10 минут, а затем нанесите праймер и основу для макияжа, например тональный крем и консилер. Вы заметите огромную разницу в том, насколько гладко ложится косметика на увлажненную кожу.
Нанесите праймер
Праймер — необходимый этап между уходом за кожей и нанесением тонального крема. Но не все праймеры одинаковы. Вы можете выбрать праймер, который увлажнит кожу, удалит лишний жир и создаст матовый оттенок. Вы также можете выбрать праймеры для размытия пор, содержащие ингредиенты, которые придают вашей коже шелковистость и сводят к минимуму появление пор — идеальное решение перед нанесением тонального крема.
Нанесите крем под глаза или патчи
Пока вы подкрашиваете брови или делаете макияж глаз, наносите под глаза крем или холодные патчи, чтобы снять отечность кожи. Хороший крем и увлажняющие патчи могут свести к минимуму появление морщин под глазами — места, которое первым выдает старение кожи.
Откорректируйте недостатки с помощью консилера
Независимо от того, сколько вам лет, на коже все равно могут появляться прыщи. Применение цветового корректора зеленого цвета может уменьшить покраснение. Затем нанесите немного консилера и хорошо растушуйте, чтобы ваша кожа выглядела как гладкое полотно.
Выбирайте тональный крем под тон кожи
Если вы выберите слишком светлый тональный крем, то оттенок вашей кожи будет похож на мел и привлекать еще больше внимания к морщинам и заломам. Слишком темная тональная основа также не пойдет вам на пользу — она может сделать вашу кожу слишком оранжевой или даже слегка грязной. Но идеальная основа будет сливаться с вашей кожей и выглядеть естественно — а это именно то, что вам нужно, если ваша цель — выглядеть свежей и молодой. Попробуйте несколько разных цветов, прежде чем остановиться на каком-то определенном, и попросите консультанта в магазине косметики помочь вам, если вы не уверены том, какой у вас оттенок: теплый, холодный или нейтральный.
Обязательно воспользуйтесь этими лайфхаками для макияжа, если ищете способ освежить свой образ и скрыть морщины.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.