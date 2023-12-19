Бен Аффлек провел время с сыном от Дженнифер Гарнер (фото)

Бывшие супруги воспитывают трех общих наследников.

51-летнего американского актера Бена Аффлека заметили, когда он держал баскетбольный мяч, покидая игру 11-летнего сына Сэмюэля в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

Наследник оскароносного Аффлека был одет в яркую футболку команды Junior Lakers и красные кроссовки.

Тем временем Аффлек во время прогулки выглядел непринужденно: в серой футболке, клетчатой рубашке, джинсах и кроссовках Nike.

Актера, который в начале 2023 года стал режиссером и исполнителем главной роли в спортивной драме Майкла Джордана "Air", неоднократно видели на играх его единственного сына.

Бен Аффлек с сыном Сэмюэлем

Бен воспитывает Сэмюэля и дочерей Вайолет, 18 лет, и Серафину, 14 лет, с бывшей женой Дженнифер Гарнер, 51.

Бывшая звездная пара была жената с 2005 по 2018 год. Впоследствии Аффлек вернулся к своей давней любви Дженнифер Лопес, на которой женился летом 2022 года.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Тем временем Дженнифер Гарнер обручилась с Джоном Миллером. Впрочем, звездные родители часто проводят вместе время ради общих детей. Сообщалось, что Джей Ло не нравится такая близость ее возлюбленного с экс-супругой.

Напомним, Бена Аффлека и Дженнифер Лопес заметили за поцелуями.

Также Фокус писал об ипотеке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на 30 лет.