Камалия показала новогодний кадр с дочками (фото)

Мирабелла, Арабелла и их звездная мама выбрали праздничные пижамы.

Украинская певица Камалия показала праздничный снимок с дочками. Семейные фото артистка опубликовала в Instagram.

"Для мамы дочь — это поцелуй Бога, отрада сердца и душевная помощь, это счастье в жизни и безграничная радость, это нежность, солнышко и песня тихая", — написала мама двоих детей.

На фото звезда сцены позировала со своими десятилетними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой в одинаковых новогодних пижамах с оленями возле украшенной елки. Как известно, сейчас семья объединилась перед праздниками в Европе. Наследницы Камалии и пакистанского миллиардера Мохаммада Захура учатся и живут в Лондоне из-за продолжения большой войны в Украине.

Камалия с дочерьми

Предприниматель и артистка объявили о разводе весной 2023 года. Пара была в браке два десятилетия. Однако после новостей о разводе Камалия и Мохаммад Захур неоднократно подогревали слухи о примирении, поскольку проводили вместе время и выходили на публику. Впрочем, экс-супруги пообещали, что будут сохранять хорошие отношения ради детей.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Напомним, Камалия рассказала о том, в каких отношениях состоит с Мохаммадом Захуром.

Также Фокус писал о десятом дне рождения дочерей Камалии и Мохаммада Захура.