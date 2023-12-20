Режиссер "Барби" вышла замуж за давнего партнера
Грета Гервиг и Ноа Баумбах уже воспитывали двух общих детей.
40-летняя американская актриса и режиссер Грета Гервиг и сценарист Ноа Баумбах, 54, поженились. Об этом пишет Page Six.
Инсайдеры заметили режиссера фильма "Барби", которая радостно рассказывала людям за кулисами на концерте Билли Джоэла в Madison Square Garden, что она с возлюбленным только что поженилась в мэрии.
"Они оба сияли и праздновали. Они такие счастливые", — отметил источник.
Сообщается, что Гервиг выглядела "так прекрасно" в потрясающей белой юбке и пиджаке.
"Она была похожа на невесту. В своем костюме она выглядела красиво", — признаются инсайдеры.
Звездная пара начала встречаться в 2011 году, а в 2020 они обручились. Однако в том же году Грета сказала Джеймсу Кордену, что предпочитает не называть возлюбленного своим "женихом".
У супругов подрастает общий сын Гарольд. Также они стали родителями во второй раз в 2023 году. На свет появился мальчик, имя которого пока неизвестно. У сценариста также есть ребенок от предыдущего союза.
До этого Баумбах около восьми лет был в браке с актрисой Дженнифер Джейсон Ли.
Напомним, Грета Гервиг и Ноа Баумбах во второй раз стали родителями.
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