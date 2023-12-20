Сын Джона Леннона признался, какой хит Битлз считает самым мрачным

Джулиан Леннон признался, что классический хит "Hey Jude" всегда вызывает в нем печальные эмоции.

Джулиан Леннон, сын покойного Джона Леннона, впервые признался, какой хит Beatles всегда будет для него мрачной песней, которая всегда будет напоминать ему о "боли, вызванной разводом его родителей", и "тем фактом, что он редко видел своего знаменитого отца". Об этом пишет Daily Mail.

По словам Джулиана, суперзвезда Beatles, сэр Пол Маккартни написал песню "Hey Jude", чтобы утешить Джулиана и его мать Синтию после их разлуки в 1968 году и романа Джона Леннона с Йоко Оно. Джулиан в детстве был очень близок с Полом, который поддерживал его и его мать, когда Леннона не было рядом.

Джулиан Леннон на руках своего отца Фото: Getty Images

"Это прекрасное чувство, в этом нет никаких сомнений, и я очень ему благодарен, но меня это также довело до абсурда", — рассказал Джулиан.

"Мне нравится тот факт, что он написал песню обо мне и для мамы, но в зависимости от того, на какой стороне кровати ты проснулся и где ты ее слышишь, это может быть хорошо или это напротив – очень грустно", — признался сын Леннона.

The Beatles - Hey Jude

По его словам, он видел своего отца "может быть, пару раз" до того, как Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке.

По его словам, фанаты Леннона иногда цитируют ему "Hey Jude", не осознавая, что "за тем, что произошло, стоит много боли".

"Каждый раз, когда вы мне это цитируете, это напоминает мне о разлуке моей матери с отцом, о потерянной любви, о том факте, что я редко виделся с папой. Многие люди не совсем понимают, насколько это эмоциональное и личное произведение", — говорит Джулиан. По его словам он не может просто "взять себя в руки, отряхнуться и быть счастливым".

Джулиан Леннон Фото: Getty Images

Музыкант Джулиан Леннон выпустил свой седьмой альбом под названием Jude в честь группы своего отца и этой песни.

Напомним, Джон Чарльз Джулиан Леннон родился 8 апреля 1963 года. Он был назван так в честь Джулии, матери Джона. Крестным отцом Джулиана стал менеджер The Beatles Брайан Эпстайн.

Также у Джона есть сын от Йоко Оно. Шон Таро Оно Леннон появился на свет в 1975 году. Его крестным отцом стал Элтон Джон. Шон дружит с детьми других "битлов", но никогда не был близок с Джулианом.

Напомним, бывшая помощница Леннона и Йоко Оно, Мэй Танг, откровенно рассказала о своих отношениях с легендарным музыкантом. Оказалось, что Оно одобряла ее связь с Джоном. И даже подталкивала ее к отношениям с ним.