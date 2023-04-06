Бывшая любовница Джона Леннона рассказала об их отношениях

Мэй Пэнг стала девушкой Джона Леннона по просьбе его жены Йоко Оно.

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Скоро на экраны выйдет документальный фильм, который расскажет о связи солиста The Beatles с его личной помощницей Мэй Пэнг. Вместе их свела его жена Йоко Оно, когда они с Джоном расстались на два года в 1973 году. Об этом пишет Daily Mail.

Мэй Пэнг было 23 года, когда у нее начался роман с Ленноном. На тот момент она уже три года проработала личной помощницей его и Оно. Но когда знаменитая пара решила сделать перерыв в своем четырехлетнем браке, Оно посоветовала Пэнг проводить больше времени с Ленноном и стать его любовницей.

"Я отказалась. Я уважала их брак. Я сказала: "Это не то, чем я хочу заниматься". Мне просто нравилось с ними работать", — рассказала Пэнг в интервью.

Джон Леннон и Мэй Пэнг

Но Леннон, который был на 10 лет старше ее, в конце концов убедил девушку начать с ним отношения.

По словам Мэй Пэнг, она плакала после того, как занялась с Джоном Ленноном сексом в первый раз, потому что не знала, к чему это приведет. И хоть по ее словам, они и влюбились друг в друга, Йоко Оно никогда не выпускала своего знаменитого супруга из виду. Она звонила по 15 раз в день и в конце концов Йоко и Джон снова стали жить вместе. Впрочем, его любовница уверяет, что их роман с Ленноном не закончился с возвращением Йоко и продолжался до смерти музыканта.

Джон Леннон и Мэй Пэнг

Перерыв в отношениях Йоко Оно и Джона Леннона получил название "Потерянные выходные", так же будет называться и документальный фильм, премьера которого состоится 13 апреля.

Мэй Пэнг призналась, что сопровождала своего любовника в Лос-Анджелес, где он ее знакомил с легендами рок-музыки, а также в студию звукозаписи, где он записывал новый альбом.

Леннона она вспоминает, как "просто интересного человека".

"Он действительно все любил и хотел все исследовать. Он любил пить кофе по утрам и блинчики с черникой, любил плаванье. Он был просто потрясающим человеком, который хотел открывать что-то новое", — рассказала любовница "битла" в интервью.

По ее словам, Йоко Оно попросила Джона Леннона о разводе во время их разлуки, но когда он согласился, не задумываясь, была так ошеломлена, что приложила все усилия, чтобы его вернуть. Она даже отправляла его к гипнотизеру, после визита к которому, как говорит Пэнг, музыкант вернулся "не в себе".

Но их роман все равно продолжился и Леннон неоднократно признавался ей в любви. Они встречались вплоть до его смерти в 1980 году. Тогда музыканта застрелил его фанат Марк Дэвид Чепмен.

Задержание Марка Дэвида Чепмена после убийства Леннона Фото: Getty Images

Напомним, официально Джон Леннон был женат два раза. Его первой женой стала Синтия Пауэлл. В этом браке родился их сын Джулиан. Однако менеджер The Beatles убедил Леннона держать брак в тайне, чтобы не расстраивать фанаток. Пара поженилась в 1962 году, а развелась через шесть лет. Синтия рассказывала, что Джон был жестоким и часто бил ее, впрочем, он этого и не скрывал. Они развелись, после того, как Леннон переспал с Йоко Оно и Синтия встретилась с любовницей мужа на собственной кухне.

Сын Леннона от Йоко Оно появился на свет в 1975 году после нескольких выкидышей. Шон Леннон, как и его отец, стал музыкантом. Его крестным отцом является Элтон Джон.

В прошлом году убийце Джона Леннона, Марку Дэвиду Чепмену, в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. Как известно, Йоко Оно лично просила не выпускать Чепмена на свободу.