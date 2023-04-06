Колишня коханка Джона Леннона розповіла про їхні стосунки

Мей Панг стала дівчиною Джона Леннона на прохання його дружини Йоко Оно.

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Незабаром на екрани вийде документальний фільм, який розповість про зв'язок соліста The Beatles із його особистою помічницею Мей Панг. Разом їх звела його дружина Йоко Оно, коли вони з Джоном розлучилися на два роки в 1973 році. Про це пише Daily Mail.

Мей Панг було 23 роки, коли в неї почався роман із Ленноном. На той момент вона вже три роки пропрацювала особистою помічницею його та Оно. Але коли знаменита пара вирішила зробити перерву у своєму чотирирічному шлюбі, вона порадила Пенг проводити більше часу з Ленноном і стати його коханкою.

"Я відмовилася. Я поважала їхній шлюб. Я сказала: "Це не те, чим я хочу займатися". Мені просто подобалося з ними працювати", — розповіла Панг в інтерв'ю.

Джон Леннон та Мей Панг

Але Леннон, який був на 10 років старший за неї, зрештою переконав дівчину почати з ним стосунки.

За словами Мей Панг, вона плакала після того, як зайнялася з Джоном Ленноном сексом уперше, бо не знала, до чого це приведе. І хоч за її словами, вони й закохалися один в одного, Йоко Оно ніколи не випускала свого знаменитого чоловіка з очей. Вона дзвонила по 15 разів на день і зрештою Йоко та Джон знову стали жити разом. Втім, його коханка запевняє, що їхній роман із Ленноном не закінчився з поверненням Йоко і тривав до смерті музиканта.

Джон Леннон та Мей Панг

Перерва у стосунках Йоко Оно та Джона Леннона отримала назву "Втрачені вихідні", так само називатиметься і документальний фільм, прем'єра якого відбудеться 13 квітня.

Мей Панг зізналася, що супроводжувала свого коханця до Лос-Анджелеса, де він її знайомив із легендами рок-музики, а також до студії звукозапису, де він записував новий альбом.

Леннона вона згадує, як "просто цікаву людину".

"Він дійсно все любив і хотів усе дослідити. Він любив пити каву вранці та млинці з чорницею, любив плавання. Він був просто приголомшливою людиною, яка хотіла відкривати щось нове", — розповіла коханка "бітла" в інтерв'ю.

За її словами, Йоко Оно попросила Джона Леннона про розлучення під час їхньої розлуки, але коли він погодився, не замислившись, була така приголомшена, що доклала всіх зусиль, щоб його повернути. Вона навіть відправляла його до гіпнотизера, після візиту до якого, як каже Панг, музикант повернувся "не в собі".

Але їхній роман все одно продовжився і Леннон неодноразово освідчувався їй у коханні. Вони зустрічалися аж до його смерті у 1980 році. Тоді музиканта застрелив його фанат Марк Девід Чепмен.

Затримання Марка Девіда Чепмена після вбивства Леннона Фото: Getty Images

Нагадаємо, офіційно Джон Леннон був одружений двічі. Його першою дружиною стала Синтія Пауелл. У цьому шлюбі народився їхній син Джуліан. Однак менеджер The Beatles переконав Леннона приховувати факт одруження, щоб не засмучувати фанаток. Пара одружилася 1962 року, а розлучилася через шість років. Сінтія розповідала, що Джон був жорстоким і часто бив її, проте він цього й не приховував. Вони розлучилися після того, як Леннон переспав з Йоко Оно і Синтія зустрілася з коханкою чоловіка на власній кухні.

Син Леннона від Йоко Оно народився 1975 року після кількох викиднів. Шон Леннон, як і його батько, став музикантом. Його хрещеним батьком є Елтон Джон.

Минулого року вбивці Джона Леннона, Марку Девіду Чепмену, в 12-те відмовили в умовно-достроковому звільненні. Як відомо, Йоко Оно особисто просила не випускати Чепмена на волю.