Известная украинская модель, которая поборола рак, во второй раз станет мамой

В 23-года модель узнала, что болеет раком. Однако не потеряла надежду и начала борьбу с болезнью. Сейчас Дарья Митченко в ремиссии.

Известная украинская модель, которая поборола рак, Дарья Митченко, сообщила, что вскоре во второй раз станет мамой. Об этом женщина сообщила у себя на странице в инстаграм.

"Скоро уже нас будет 4. Сегодня важный день для нашей семьи. Не потому что мы узнаем кто у нас будет — девочка или мальчик....нам вообще все равно, а потому, что мы наконец познакомимся поближе с новым человеком в нашей жизни, которого мы уже очень ждем. Уже будем к ребенку обращаться, думать об имени и впереди новые приключения вместе", — написала Дарья Митченко (Пахомова).

Уже впоследствии модель опубликовала видео с гендерпати, на котором пара узнала, что они станут родителями второй дочери. Модель также рассказала, что организацией праздника полностью занимался ее муж Владимир.

"Восхищаюсь нашим папой прекрасным — спина больная, ходить не может, но эти ленты 2 дня штамповал, все организовал, нашел что надо, мои истерики выдержал, просто мой краш — мы, девочки, за ним, как за каменной стеной, нам повезло. А что до меня — то я 100% мама девушек. Заплетать косы, пить с ними просеко, шутить и сплетничать, делать маски, путешествовать....ой все. Такая счастливая, не могу передать вам ))))) У Алисы будет сестраааааааааа", — добавила модель.

Стоит отметить, что сейчас модель вместе с семьей живет в Испании. До начала войны в Украине они жили в родном городе Дарьи — Харькове.

Известно, что когда Дарье было 23 года, врачи диагностировали ей рак — лимфому Ходжкина. Девушка не потеряла надежду и начала борьбу с болезнью. Тогда она стала амбассадором фразы #ракдурак. Девушка побрила волосы и сделала надпись на лбу, таким образом продемонстрировав поддержку всем больным.

Дарья прошла длительное лечение — 8 курсов химиотерапии и 17 облучений. К счастью, лечение стало действенным и девушка выздоровела. После она успешно вышла замуж и родила первую дочь.

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