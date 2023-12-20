Жена Лионеля Месси примерила шляпу украинского бренда (фото)
У украинских дизайнеров появилась еще одна поклонница.
35-летняя аргентинская блогер Антонелла Рокуццо примерила шляпу украинского бренда. Снимком жена 36-летнего футболиста Лионеля Месси поделилась в своем Instagram.
Возлюбленная звездного спортсмена позировала в серой панамке, отметив страницу бренда Руслана Багинского. К своему предрождественскому образу она добавила темную кофту с полупрозрачными рукавами, серые брюки и колготы с узорами.
Мама троих детей улыбалась, глядя прямо в камеру.
В шляпах Руслана Багинского появлялись на публике Рианна, Пэрис Хилтон, Бейонсе, Майли Сайрус и другие западные звезды. В целом украинские дизайнеры довольно популярны среди иностранных знаменитостей. Платья Ивана Фролова примеряли Дженнифер Лопес, Бейонсе, Кайли Миноуг и другие.
А дизайнер Светлана Бевза даже познакомила свою дочь с супермоделью Линдой Евангелистой.
У Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо, которые поженились в 2017 году, подрастает трое наследников — Тьяго (10), Матео (7) и Чиро (5). Пара познакомилась еще в детстве.
Напомним, Лионель Месси получил свой восьмой "Золотой мяч".
Также Фокус писал о прогулке Лео Месси с Антонеллой Рокуццо и их сыном.