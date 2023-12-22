Дочь принцессы Анны призналась, как живет без королевского титула

И Зара, и ее брат Питер Филипс не получили титулы Ее (Его) Величество.

Зара Тиндалл может быть членом королевской семьи Великобритании, но она не хочет, чтобы ее называли принцессой. 42-летняя дочь принцессы Анны была откровенной в недавнем эпизоде подкаста "Total Sport" Роба Бэрроу, сказав, что ей повезло, что ее мама не дала ей королевский титул.

Ведущий спросил внучку королевы Елизаветы II, имеет ли она советы для себя младшей.

Зара ответила, выразив облегчение из-за того, что ее мама не позволила ей и ее старшему брату, Питеру Филипсу, стать штатными членами "Фирмы".

"С моей точки зрения, мне, очевидно, очень повезло, что моя мама не дала нам никаких титулов, поэтому я действительно благодарна ей за это", — пояснила Зара.

Она продолжила: "Нам очень повезло, что мы сделали это немного по-своему".

Зара Тиндалл Фото: Zara Tindall/Instagram

Внучка покойной королевы вышла замуж за бывшего регбиста Майка Тиндалла в 2011 году, и они воспитывают троих детей: Мию, 9 лет, Лену, 5 лет, и Лукаса, 2 года.

"Надеюсь, мы сможем передать это нашим детям", — признается многодетная мама.

Принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II, приняла решение не давать своим потомкам титулы Ее Королевского Высочества, когда они родились, потому что она хотела дать им более легкое детство.

Принцесса родила Зару в 1981 году, а Питера — в 1977 году со своим первым мужем Марком Филлипсом.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

В интервью Vanity Fair в 2020 году дочь покойной королевы отметила, что отказ давать своим детям титулы "был, вероятно, правильным делом".

"Я считаю, что им, наверное, было проще, и я думаю, что большинство людей спорили бы, что титулы имеют негативные стороны", — сказала она.

Сама же принцесса Анна носит титул Королевской принцессы как единственная дочь монарха.

Напомним, дочь принцессы Анны с мужем провели уикенд в Риме.

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