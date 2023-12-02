Зять принцессы Анны Майк Тиндалл рассказал о смелых семейных планах после Рождества

Зара и Майк Тиндалл планируют отправиться после Рождества в Австралию, которую считают "особенным местом".

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Майкл Тиндалл, муж дочери принцессы Анны Зары, поделился захватывающими планами своей семьи на период после Рождества в откровенном интервью австралийскому женскому еженедельнику. Об этом пишет журнал Hello!

Любовь к лошадям

Сменив холодный зимний климат Британии на теплое австралийское лето, Зара и ее муж Майк Тиндалл, бывший капитан сборной Англии по регби, отправятся на Золотой Берег, чтобы принять участие в ежегодном фестивале Star Gold Coast Magic Millions, посвященном чистокровным скакунам.

Зара, которая известна своей любовью к лошадям и является обладательницей серебряной олимпийской медали по конному спорту, уже 12-й год подряд является официальным послом фестиваля и наслаждается своей ролью.

Любовь к Австралии

Зара и Майк открыто выражают свою любовь к Австралии, считая ее своим потенциальным домом, если они когда-нибудь решат покинуть Англию.

Майк разделяет глубокую привязанность Зары к австралийскому образу жизни и непринужденной и юмористической натуре ее жителей.

"Мы часто об этом думали. Если бы мы не были так глубоко укоренены в Англии, Австралия была бы нашим лучшим выбором в качестве дома. Это не просто место, это – люди", — рассказал Майк.

По мнению Майка Тиндалла, у австралийцев невероятное чувство юмора, страсть к добродушному подтруниванию и умение не относиться к жизни слишком серьезно, что вызывает отклик у Зары и Майка.

Судьбоносная встреча в Австралии

"Наша связь с Австралией уходит корнями в далекое прошлое. У нас фантастический круг друзей там, а у Зары еще и в Новой Зеландии. Австралийский образ жизни, ее темп – это то, что мы действительно обожаем", — добавил Майк.

К слову, Зара и Майк познакомились на Кубке мира по регби 2003 года, который проходил в Австралии. А познакомил пару двоюродный брат Зары принц Гарри.

В это время Майк был в Сиднее в составе сборной Англии по футболу. Зара в то время путешествовала по стране и случайно зашла в тот же бар, где сидел Майк.

Уже в 2004 году пара официально встречалась, а 30 июля 2011 года в Эдинбурге состоялась красивая церемония бракосочетания пары.

На сегодняшний день Зара и Майк живут на ферме Астон в поместье Гэткомб-Парк в Глостершире вместе со своими тремя детьми.

"Это мечта"

Хотя переезд кажется довольно странной идеей, учитывая крепкие семейные связи в Англии, любовь Тиндаллов к Австралии остается неизменной.

"Жить в Австралии было бы мечтой, но это далековато от наших семей здесь, в Англии", – объяснил Майк.

Тиндалл отметил, что их с Зарой любовь к Австралии, друзья, которые там живут, и наслаждение жизнью в те периоды, когда пара приезжает в эту страну, делает ее "особенным местом для нас".

Напомним, Майк и Зара Тиндалл провели романтический уикенд в Риме. Единственная дочь принцессы Анны и ее супруг женаты уже 12 лет, но похоже до сих пор питают друг к другу нежные чувства.

Ранее Фокус писал, что Майк Тиндалл поздравил жену с годовщиной с помощью искусственного интеллекта. Члены королевской семьи отпраздновали 12 счастливых лет совместной жизни.