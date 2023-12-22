Королева Летиция появилась в безупречном бархатном ансамбле (фото)

Монаршая персона сделала акцент на темные оттенки и хрусталь.

Королева Испании Летиция продемонстрировала безупречный черный деловой ансамбль. Об этом пишет Daily Mail.

Король Филипп с супругой вышли на публику в Мадриде. Монаршая чета посетила закрытие испанского председательства в ЕС в Национальной аудитории.

Бывшая журналистка продемонстрировала искусно скроенный блейзер Paco Rabanne в сочетании с бархатными брюками общей стоимостью 1734 фунта (2000 евро). Мать двоих детей также носила хрустальные серьги, которые подошли к ее наряду.

На ногах жены короля Испании были замшевые туфли на низком каблуке NINA RICCI. К образу она также добавила сумку-клатч и собрала волосы в элегантную прическу.

Королева Летиция и король Филипп Фото: Getty Images

Тем временем испанский монарх выбрал деловой костюм в тонкую полоску с синим галстуком и светлой рубашкой.

Появление произошло после того, как бизнесмен Хайме дель Бурго, который когда-то был женат на сестре королевы Летиции Тельме Ортис, рассказал о романе с женой короля Филиппа во время их брака. Испанский дворец отказался комментировать эти обвинения.

Королева Летиция и король Филипп Фото: Getty Images

После разворачивания скандала королевская пара продолжает вместе появляться на публике, игнорируя домыслы об изменах Летиции.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция показала стильный молочный костюм.

Также Фокус писал о первом появлении короля и королевы Испании на публике после обвинений Хайме дель Бурго.