Королева Летиция появилась в безупречном бархатном ансамбле (фото)
Монаршая персона сделала акцент на темные оттенки и хрусталь.
Королева Испании Летиция продемонстрировала безупречный черный деловой ансамбль. Об этом пишет Daily Mail.
Король Филипп с супругой вышли на публику в Мадриде. Монаршая чета посетила закрытие испанского председательства в ЕС в Национальной аудитории.
Бывшая журналистка продемонстрировала искусно скроенный блейзер Paco Rabanne в сочетании с бархатными брюками общей стоимостью 1734 фунта (2000 евро). Мать двоих детей также носила хрустальные серьги, которые подошли к ее наряду.
На ногах жены короля Испании были замшевые туфли на низком каблуке NINA RICCI. К образу она также добавила сумку-клатч и собрала волосы в элегантную прическу.
Тем временем испанский монарх выбрал деловой костюм в тонкую полоску с синим галстуком и светлой рубашкой.
Появление произошло после того, как бизнесмен Хайме дель Бурго, который когда-то был женат на сестре королевы Летиции Тельме Ортис, рассказал о романе с женой короля Филиппа во время их брака. Испанский дворец отказался комментировать эти обвинения.
После разворачивания скандала королевская пара продолжает вместе появляться на публике, игнорируя домыслы об изменах Летиции.
Напомним, королева Летиция показала стильный молочный костюм.
Также Фокус писал о первом появлении короля и королевы Испании на публике после обвинений Хайме дель Бурго.