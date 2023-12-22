Ким Кардашьян показала стильную и многоразовую упаковку своих подарков

Ким Кардашьян обожает минималистский декор, и в этот праздничный сезон она решила отказаться от цветастой упаковки для подарков.

Ким Кардашьян славится своей страстью к минимализму. Ее дом за 60 миллионов долларов уже украшен десятками одинаковых елок, усыпанных снегом. И теперь она поделилась снимками своих рождественских подарков. Оказалось, что Ким предпочитает не цветастую бумагу для подарков, а бархатистую белую ткань своего бренда Skims. Об этом пишет Page Six.

43-летняя звезда реалити-шоу продемонстрировала впечатляющее количество подарков под одной из своих многочисленных рождественских елок в Instagram в пятницу, показав, что обернула их все белой тканью Skims.

Подарки Ким Кардашьян

"Когда все откроют свои подарки, я возьму ткань и повторно использую ее в вещах, которые шью для своей семьи. Поэтому я подумала, что это действительно забавный и крутой способ иметь что-то, что можно использовать снова и снова", — объяснила Кардашьян, сказав, что ей нравится, как получилось упаковать подарки.

Впрочем, ее фанаты разделились во мнениях. Один комментатор пошутил, что упакованные Ким подарки напоминают "миниатюрные смирительные рубашки".

Подарки Ким Кардашьян Фото: Instagram/kimkardashian Подарки Ким Кардашьян Фото: Instagram/kimkardashian

А другой пошутил, что кто-то подсказал Кардашьян идею паковать подарки в простыни и она действительно это попробовала.

Хотя это первый раз, когда мама четверых детей использует Skims вместо подарочной упаковки, она известна своими нетрадиционными методами упаковки.

В 2019 году Кардашьян поразила своих поклонников своей "кремовой бархатной" оберткой.

В этом году ее полностью белый праздничный декор в "зимней стране чудес" расстроил некоторых поклонников: один человек назвал праздничную обстановку "до смешного безвкусной", а другой сравнил ее двойные ряды рождественских елок с автомойкой.

Ким Кардашьян с детьми

Почти весь ее дом в Хидден-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов был преобразован к праздникам, включая детские комнаты; старшая дочь Норт, которая неоднократно называла жилище Кардашьян, спроектированное Акселем Вервордтом, "уродливым", продемонстрировала свою собственную елку в стиле Шанель в своей спальне на TikTok.

Дети Ким также сеют хаос в ее обычно нетронутом доме на каникулах, даже наполнив ее ванну шоколадом и разбросав там конфеты.

Напомним, ранее Ким похвасталась первым рождественским подарком от центра диагностической визуализации Prenuvo. Ей вручили серебряный мозг под стеклянным колпаком. Ким уточнила, что это изображение именно ее мозга.