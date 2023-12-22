Ким Кардашьян показала стильную и многоразовую упаковку своих подарков
Ким Кардашьян обожает минималистский декор, и в этот праздничный сезон она решила отказаться от цветастой упаковки для подарков.
Ким Кардашьян славится своей страстью к минимализму. Ее дом за 60 миллионов долларов уже украшен десятками одинаковых елок, усыпанных снегом. И теперь она поделилась снимками своих рождественских подарков. Оказалось, что Ким предпочитает не цветастую бумагу для подарков, а бархатистую белую ткань своего бренда Skims. Об этом пишет Page Six.
43-летняя звезда реалити-шоу продемонстрировала впечатляющее количество подарков под одной из своих многочисленных рождественских елок в Instagram в пятницу, показав, что обернула их все белой тканью Skims.
"Когда все откроют свои подарки, я возьму ткань и повторно использую ее в вещах, которые шью для своей семьи. Поэтому я подумала, что это действительно забавный и крутой способ иметь что-то, что можно использовать снова и снова", — объяснила Кардашьян, сказав, что ей нравится, как получилось упаковать подарки.
Впрочем, ее фанаты разделились во мнениях. Один комментатор пошутил, что упакованные Ким подарки напоминают "миниатюрные смирительные рубашки".
А другой пошутил, что кто-то подсказал Кардашьян идею паковать подарки в простыни и она действительно это попробовала.
Хотя это первый раз, когда мама четверых детей использует Skims вместо подарочной упаковки, она известна своими нетрадиционными методами упаковки.
В 2019 году Кардашьян поразила своих поклонников своей "кремовой бархатной" оберткой.
В этом году ее полностью белый праздничный декор в "зимней стране чудес" расстроил некоторых поклонников: один человек назвал праздничную обстановку "до смешного безвкусной", а другой сравнил ее двойные ряды рождественских елок с автомойкой.
Почти весь ее дом в Хидден-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов был преобразован к праздникам, включая детские комнаты; старшая дочь Норт, которая неоднократно называла жилище Кардашьян, спроектированное Акселем Вервордтом, "уродливым", продемонстрировала свою собственную елку в стиле Шанель в своей спальне на TikTok.
Дети Ким также сеют хаос в ее обычно нетронутом доме на каникулах, даже наполнив ее ванну шоколадом и разбросав там конфеты.
Напомним, ранее Ким похвасталась первым рождественским подарком от центра диагностической визуализации Prenuvo. Ей вручили серебряный мозг под стеклянным колпаком. Ким уточнила, что это изображение именно ее мозга.