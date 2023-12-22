Кім Кардаш'ян показала стильне і багаторазове пакування своїх подарунків

Кім Кардаш'ян обожнює мінімалістський декор, і цього святкового сезону вона вирішила відмовитися від квітчастої упаковки для подарунків.

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Кім Кардаш'ян славиться своєю пристрастю до мінімалізму. Її будинок за 60 мільйонів доларів уже прикрашений десятками однакових ялинок, всипаних снігом. І тепер вона поділилася знімками своїх різдвяних подарунків. З'ясувалося, що Кім віддає перевагу не квітчастому паперу для подарунків, а оксамитовій білій тканині свого бренду Skims. Про це пише Page Six.

43-річна зірка реаліті-шоу продемонструвала разючу кількість подарунків під однією зі своїх численних різдвяних ялинок в Instagram у п'ятницю, показавши, що обгорнула їх усі білою тканиною Skims.

Подарунки Кім Кардаш'ян

"Коли всі відкриють свої подарунки, я візьму тканину і повторно використовую її в речах, які шию для своєї родини. Тому я подумала, що це справді кумедний і крутий спосіб мати щось, що можна використовувати знову і знову", — пояснила Кардаш'ян, сказавши, що їй подобається, як вийшло упакувати подарунки.

Утім, її фанати розділилися в думках. Один коментатор пожартував, що упаковані Кім подарунки нагадують "мініатюрні гамівні сорочки".

Подарунки Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/kimkardashian Подарунки Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/kimkardashian

А інший пожартував, що хтось підказав Кардаш'ян ідею пакувати подарунки в простирадла і вона дійсно це спробувала.

Хоча це перший раз, коли мама чотирьох дітей використовує Skims замість подарункової упаковки, вона відома своїми нетрадиційними методами упаковки.

У 2019 році Кардаш'ян вразила своїх шанувальників своєю "кремовою оксамитовою" обгорткою.

Цього року її повністю білий святковий декор у "зимовій країні чудес" засмутив деяких прихильників: одна людина назвала святкову обстановку "до смішного позбавленою смаку", а інша порівняла її подвійні ряди різдвяних ялинок з автомийкою.

Кім Кардаш'ян із дітьми

Майже весь її будинок у Хідден-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів був перетворений до свят, включно з дитячими кімнатами; старша донька Норт, яка неодноразово називала житло Кардаш'ян, спроєктоване Акселем Вервордтом, "потворним", продемонструвала свою власну ялинку в стилі Шанель у своїй спальні на TikTok.

Діти Кім також сіють хаос у її зазвичай незайманому будинку на канікулах, навіть наповнивши її ванну шоколадом і розкидавши там цукерки.

Нагадаємо, раніше Кім похвалилася першим різдвяним подарунком від центру діагностичної візуалізації Prenuvo. Їй вручили срібний мозок під скляним ковпаком. Кім уточнила, що це зображення саме її мозку.