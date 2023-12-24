Кэтрин Зета-Джонс поделилась предрождественским кадром с Майклом Дугласом (фото)

К супругам присоединились двое их детей — Кэрис и Дилан.

54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала предрождественское фото с мужем, американским актером Майклом Дугласом, которому 79 лет. Снимок звезда экрана опубликовала в Instagram.

"Сочельник... в Индии. Курочка tikka masala и этот парень..." — написала мама двоих детей.

На снимке звездный дуэт позировал в солнцезащитных очках и головных уборах. Кэтрин Зета-Джонс выбрала черный образ.

Отметим, что курочка tikka masala — это кусочки курицы в пряном соусе.

Майкл Дуглас с женой Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Рождество 2023 года звездная семья встретит в Индии в полном составе. На другом кадре показались двое детей супругов — 23-летний Дилан и 20-летняя Кэрис.

"Вершина храма", — написала британская актриса и показала досуг мужа с их наследниками.

Майкл Дуглас с детьми Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Американский актер и его избранница поженились в 2000 году. Сейчас они воспитывают двух общих детей. Также у Майкла Дугласа есть первенец Кэмерон от союза с кинопродюсером Диандрой Люкер. Недавно он отметил 45-летие.

Напомним, 54-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала себя без косметики на отдыхе.

Также Фокус писал о появлении Кэтрин Зеты-Джонс с мужем и сыном на кинофестивале в Индии в конце ноября 2023 года.