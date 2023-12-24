Бен Аффлек проигнорировал поцелуй Дженнифер Лопес (фото)

Оскароносный актер продемонстрировал свою мультизадачность.

51-летний американский актер Бен Аффлек проигнорировал поцелуй жены Дженнифер Лопес, 54. Об этом пишет Page Six.

Звезду фильма "Потерянная" заметили, когда он писал текстовые сообщения, пока Джей Ло его целовала во время рождественских покупок в Западном Голливуде, Калифорния.

Певица, казалось, не заметила этого, поскольку у нее были закрыты глаза во время поцелуя. А оскароносный Аффлек прищурился, продолжая пользоваться гаджетом.

Поп-звезда была в тренче с леопардовым принтом и черных сапогах выше колена. Она также собрала волосы в свой фирменный хвост.

Аффлек тем временем был в черном пальто поверх серого свитера с круглым вырезом, синих джинсах и брюках Nike.

Поездка супругов по магазинам состоялась через несколько дней после того, как они устроили звездную рождественскую вечеринку в своем поместье в Беверли-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов, где, как сообщается, среди гостей были Марго Робби, Майкл Б. Джордан, Кейси Аффлек и Лили Рэйб.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Лопес и Аффлек поженились летом 2022 года. До этого пара встречалась в начале 2000-х, однако впоследствии разошлась. После браков с другими людьми и разводов знаменитости воссоединились весной 2021 года снова.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, Джей Ло спела рождественские хиты на вечеринке в своем доме.

Также Фокус писал о последствиях первого разрыва пары в начале 2000-х.