Названа стоимость рождественского образа принцессы Шарлотты (фото)

Внучка короля Великобритании примерила одежду и обувь испанского и лондонского брендов.

Принцесса Шарлотта продемонстрировала на рождественской службе 2023 образ за несколько сотен евро. Об этом пишет Royal Fashion Police.

В Сандрингеме единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилась в темно-оливковом пальто испанского бренда Friki, стоимость которого составляет 204 евро (около восьми тысяч грн).

Семья Уэльских на рождественской службе в Сандрингеме Фото: Getty Images

На ногах принцессы Шарлотты были темные колготки и черные кожаные туфли лондонского бренда Papouelli Shoes. Цена обуви — 85 фунтов стерлингов (почти четыре тысячи грн).

Волосы внучка британского короля Чарльза ІІІ собрала в две косички, добавив к прическе темный бантик.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям Фото: Getty Images

Тем временем Кейт Миддлтон в Сандрингеме продемонстрировала роскошный образ оттенка петроль. А мужчины-представители семьи Уэльских выбрали для рождественской службы 2023 года деловые образы в синих тонах.

Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта родилась в мае 2015 года и стала вторым ребенком старшего сына короля Чарльза III. Сейчас она третья в очереди на британский престол после отца Уильяма и старшего брата Джорджа.

Напомним, какой титул может получить принцесса Шарлотта, когда подрастет.

Также Фокус писал о случае, когда принц Джордж и принцесса Шарлотта нарушили давнюю королевскую традицию на Рождество.