Диетологи назвали 6 десертов от которых вы никогда не поправитесь

Случайный вкусный десерт, употребляемый в умеренных количествах, дарит невероятное удовольствие. Но если вы пытаетесь похудеть, возможно, вам стоит быть более осмотрительными при выборе десертов.

По мнению диетологов, даже придерживаясь правильного питания, вы все равно можете наслаждаться десертами, которые не приведут к увеличению веса. Эти шесть сладких блюд удовлетворят сладкоежек, не добавляя лишних калорий и сантиметров к вашей талии. Об этом пишет She Finds.

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Натуральное фруктовое мороженое

Фото: Freepik

Фруктовое мороженое — не только прекрасное воспоминание из детства, но и идеальная альтернатива для тех, кто хочет отказаться от обычного мороженого или молочных продуктов. Но будьте осторожны: в некоторые виды фруктового мороженого, купленного в магазине, содержится сахар, а также искусственные красители и ароматизаторы.

Готовьте домашнее фруктовое мороженое из клубники, персика, черного шоколада или арбуза. Его очень легко приготовить и в не только насладитесь потрясающим вкусом, но и получите дополнительные витамины и минералы.

Мусс из темного шоколада

В этом рецепте мусса из темного шоколада есть все: в том числе большое количество антиоксидантов из темного шоколада с содержанием какао 70 и более процентов и отсутствие молочных продуктов. Добавление кокосового молока, меда и ванили подслащивает горький шоколад и приносит дополнительную пользу для здоровья.

"Антиоксиданты включают витамины, минералы и фитохимические вещества — полезные растительные соединения", — говорит доктор Акс. "Одним из самых впечатляющих свойств темного шоколада является его высокое содержание антиоксидантов, поэтому он вошел в мой список 10 лучших продуктов с высоким содержанием антиоксидантов".

Замороженный виноград

Как и черный шоколад, виноград содержит множество антиоксидантов, называемых полифенолами, которые борются со свободными радикалами и защищают клетки. Они также могут предотвратить болезни сердца, снизить кровяное давление и стабилизировать уровень сахара в крови, что помогает поддерживать здоровый вес.

Чтобы получить настоящее удовольствие, поместите красный виноград в морозильную камеру на несколько часов, прежде чем наслаждаться им.

Чиа пудинг

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Этот базовый пудинг из семян чиа содержит всего пять полезных ингредиентов: семена чиа, несладкое кокосовое молоко, экстракт ванили, мед и ягоды, но его питательная ценность зашкаливает. Семена чиа богаты антиоксидантами, полезными жирами и клетчаткой, а употребление клетчатки позволит вам дольше оставаться сытыми и не перекусывать продуктами с высоким содержанием сахара.

Брауни с авокадо

Это гениальное сочетание вкуса и питательных веществ сделало пирожные с авокадо здоровым выбором для тех, кто хочет насладиться вкусным и питательным десертом без чувства вины. Авокадо придает бархатистость, делая пирожные влажными и нежными. Диетолог Мэри Сабат утверждает, что пирожные с авокадо содержат много полезных жиров, "которые являются отличным источником энергии".

Банановый хлеб из кокосовой муки

Фото: Freepik

Банановый хлеб из кокосовой муки — питательная и вкусная альтернатива традиционному банановому хлебу, который часто предпочитают те, кто стремится похудеть. В отличие от обычного бананового хлеба, приготовленного из универсальной муки, банановый хлеб из кокосовой муки не содержит глютена и содержит значительно меньше углеводов, что делает его отличным выбором для людей, которые контролируют потребление калорий. Сабат рекомендует банановый хлеб, приготовленный из кокосовой муки, в качестве безглютенового десерта, способствующего снижению веса.

Ингредиенты:

¾ стакана кокосовой муки;

4 спелых банана, размять в пюре;

4 больших яйца;

¼ стакана кокосового масла;

¼ стакана меда или кленового сиропа;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1 чайная ложка разрыхлителя;

½ чайной ложки корицы;

щепотка соли

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175°C.

В миске смешайте банановое пюре, яйца, растопленное кокосовое масло, мед или кленовый сироп и ванильный экстракт.

В отдельной миске смешайте кокосовую муку, разрыхлитель, корицу и соль.

Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к банановой смеси, тщательно перемешивая.

Вылейте тесто в форму для хлеба, смазанную маслом.

Выпекайте около 45-55 минут.

Дайте банановому хлебу остыть, прежде чем нарезать его.

Напомним, 3 продукта, которые помогут стабилизировать уровень сахара и похудеть.

Ранее Фокус писал о тоом, что сахар может дать нам энергию, но употребление чрезмерного количества может вызвать различные проблемы со здоровьем, включая ожирение, диабет и высокое кровяное давление.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.