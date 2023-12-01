Слишком сладко: 8 продуктов, которые содержат большое количество скрытого сахара

Сахар называют белой смертью и не зря, ведь современный человек потребляет его в огромных количествах, иногда даже не подозревая об этом.

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Сахар может дать нам энергию, помочь мозгу функционировать и поддерживать работу центральной нервной системы, но употребление чрезмерного количества может вызвать различные проблемы со здоровьем, включая ожирение, диабет и высокое кровяное давление. Об этом пишет Fit&Well.

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Сахар — это природный углевод, который содержится во многих здоровых продуктах, поэтому не всегда следует избегать его. Однако обработанные пищевые продукты могут содержать сахар в чрезмерном количестве, и это трудно заметить, особенно когда он замаскирован в длинном списке ингредиентов.

Чтобы избежать чрезмерного потребления, узнайте, какие распространенные продукты содержат скрытый сахар.

Фруктовые соки и смузи

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Магазинные смузи и фруктовые соки часто содержат много добавленного сахара. Обзор напитков, продаваемых в супермаркетах Великобритании в 2016 году, показал, что почти половина фруктовых соков, в основном предназначенных для детей, содержат максимальное количество рекомендованного для ребенка ежедневного сахара.

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Газировка

Согласно Диетическим рекомендациям для американцев (2020–2025 гг.), подслащенные напитки, такие как газированные напитки, спортивные напитки, энергетические напитки, готовые к употреблению чай и кофе, а также напитки с ароматизированными сиропами, содержат более 40% сахара от ежедневной нормы.

Готовые соусы для пасты

Готовые соусы для пасты могут содержать до 11 г сахара всего в ½ стакана. Это больше двух чайных ложек сахара на каждую тарелку. Приготовить соус для пасты дома — легко, а иногда еще и дешевле.

Сухой завтрак

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Хлопья для завтрака могут содержать скрытый сахар, даже если они выглядят полностью натуральными. Лучше всего употреблять каши с низким содержанием сахара или без добавления сахара.

Йогурт

Йогурт с наполнителями также содержит добавленный сахар. Даже упаковка обезжиренного фруктового йогурта на 170 г содержит целых семь чайных ложек сахара. Диетолог, представитель Академии питания и диетологии Лена Бил предупреждает: "Еда может рекламироваться как "здоровая" или "полностью натуральная", хотя на самом деле это не так".

Соусы

Фото: Freepik

Столовая ложка кетчупа содержит до 3 г сахара, а столовая ложка соуса барбекю – вдвое больше – 6 г. Даже заправки для салатов могут содержать сахар, так, например, французская заправка содержит около 2,4 г на столовую ложку.

Бил также предупреждает об арахисовом масле. "Арахисовое масло с пониженным содержанием жира может быть удивительным источником дополнительного сахара", — говорит она. "Чтобы заменить жир, в сахар часто добавляют мальтодекстрин, кукурузный сироп и патоку".

Алкоголь

Некоторые коктейли содержат огромное количество сахара, например, в пина коладе примерно 31 г сахара. По данным Action on Sugar, предварительно смешанные алкогольные напитки, как правило, являются лидерами по содержанию сахара: некоторые из них содержат почти 50 г сахара на порцию.

Гранола и зерновые батончики

Очень важно внимательно изучать этикетки с ингредиентами на этих продуктах. Хотя многие из них являются питательными сытным перекусом, существует множество брендов, в которые добавлен сахар. Выбирайте мюсли и зерновые батончики с содержанием сахара не более 10 г или приготовьте их самостоятельно дома.

Как сахар влияет на организм

Фото: Freepik

По данным Harvard Health, употребление слишком большого количества сахара увеличивает риск:

ожирения;

сердечно-сосудистых заболеваний;

жировой болезни печени;

диабет 2 типа;

повышенного артериального давления;

хронического воспаления;

Скрытые сахара во многих продуктах могут даже изменить наши вкусы и диетические предпочтения. Например, употребление сладких продуктов способствует активной выработке дофамина в мозге, который заставляет нас чувствовать себя хорошо. Это усиливает желание есть больше сладкого в поисках следующей дозы дофамина.

Напомним, если вы не можете представить своего дня без чего-то сладкого и чувствуете зависимость, есть способы, которые помогут вам преодолеть это нездоровое пристрастие.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые из популярных фруктов содержат слишком много сахара.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.