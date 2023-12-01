Занадто солодко: 8 продуктів, які містять велику кількість прихованого цукру

Цукор називають білою смертю і не дарма, адже сучасна людина споживає його у величезних кількостях, іноді навіть не підозрюючи про це.

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Цукор може дати нам енергію, допомогти мозку функціонувати і підтримувати роботу центральної нервової системи, але вживання надмірної кількості може спричинити різноманітні проблеми зі здоров'ям, включно з ожирінням, діабетом і високим кров'яним тиском. Про це пише Fit&Well.

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Цукор — це природний вуглевод, який міститься в багатьох здорових продуктах, тому не завжди слід уникати його. Однак оброблені харчові продукти можуть містити цукор у надмірній кількості, і це важко помітити, особливо коли він замаскований у довгому списку інгредієнтів.

Щоб уникнути надмірного споживання, дізнайтеся, які поширені продукти містять прихований цукор.

Фруктові соки та смузі

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Магазинні смузі та фруктові соки часто містять багато доданого цукру. Огляд напоїв, що продаються в супермаркетах Великої Британії у 2016 році, показав, що майже половина фруктових соків, в основному призначених для дітей, містять максимальну кількість рекомендованого для дитини щоденного цукру.

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Згідно з Дієтичними рекомендаціями для американців (2020-2025 рр.), підсолоджені напої, як-от газовані напої, спортивні напої, енергетичні напої, готові до вживання чай і кава, а також напої з ароматизованими сиропами, містять понад 40% цукру від щоденної норми.

Готові соуси для пасти

Готові соуси для пасти можуть містити до 11 г цукру всього в ½ склянки. Це більше двох чайних ложок цукру на кожну тарілку. Приготувати соус для пасти вдома — легко, а іноді ще й дешевше.

Сухий сніданок

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Пластівці для сніданку можуть містити прихований цукор, навіть якщо вони виглядають повністю натуральними. Найкраще вживати каші з низьким вмістом цукру або без додавання цукру.

Йогурт

Йогурт із наповнювачами також містить доданий цукор. Навіть упаковка знежиреного фруктового йогурту на 170 г містить цілих сім чайних ложок цукру. Дієтологиня, представниця Академії харчування та дієтології Лена Біл попереджає: "Їжа може рекламуватися як "здорова" або "повністю натуральна", хоча насправді це не так".

Соуси

Фото: Freepik

Столова ложка кетчупу містить до 3 г цукру, а столова ложка соусу барбекю — удвічі більше — 6 г. Навіть заправки для салатів можуть містити цукор, так, наприклад, французька заправка містить близько 2,4 г на столову ложку.

Біл також попереджає про арахісову олію. "Арахісова олія зі зниженим вмістом жиру може бути дивовижним джерелом додаткового цукру", — каже вона. "Щоб замінити жир, у цукор часто додають мальтодекстрин, кукурудзяний сироп і патоку".

Алкоголь

Деякі коктейлі містять величезну кількість цукру, наприклад, у піна коладі приблизно 31 г цукру. За даними Action on Sugar, попередньо змішані алкогольні напої, як правило, є лідерами за вмістом цукру: деякі з них містять майже 50 г цукру на порцію.

Гранола та зернові батончики

Дуже важливо уважно вивчати етикетки з інгредієнтами на цих продуктах. Хоча багато хто з них є поживним ситним перекусом, існує безліч брендів, у які додано цукор. Вибирайте мюслі та зернові батончики із вмістом цукру не більше 10 г або приготуйте їх самостійно вдома.

Як цукор впливає на організм

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За даними Harvard Health, вживання занадто великої кількості цукру збільшує ризик:

ожиріння;

серцево-судинних захворювань;

жирової хвороби печінки;

діабет 2 типу;

підвищеного артеріального тиску;

хронічного запалення;

Приховані цукри в багатьох продуктах можуть навіть змінити наші смаки та дієтичні уподобання. Наприклад, вживання солодких продуктів сприяє активному виробленню дофаміну в мозку, який змушує нас почуватися добре. Це посилює бажання їсти більше солодкого в пошуках наступної дози дофаміну.

Нагадаємо, якщо ви не можете уявити свого дня без чогось солодкого і відчуваєте залежність, є способи, які допоможуть вам подолати цю нездорову пристрасть.

Раніше Фокус писав про те, що деякі з популярних фруктів містять занадто багато цукру.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.