Занадто солодко: 8 продуктів, які містять велику кількість прихованого цукру
Цукор називають білою смертю і не дарма, адже сучасна людина споживає його у величезних кількостях, іноді навіть не підозрюючи про це.
Цукор може дати нам енергію, допомогти мозку функціонувати і підтримувати роботу центральної нервової системи, але вживання надмірної кількості може спричинити різноманітні проблеми зі здоров'ям, включно з ожирінням, діабетом і високим кров'яним тиском. Про це пише Fit&Well.
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Цукор — це природний вуглевод, який міститься в багатьох здорових продуктах, тому не завжди слід уникати його. Однак оброблені харчові продукти можуть містити цукор у надмірній кількості, і це важко помітити, особливо коли він замаскований у довгому списку інгредієнтів.
Щоб уникнути надмірного споживання, дізнайтеся, які поширені продукти містять прихований цукор.
Фруктові соки та смузі
Магазинні смузі та фруктові соки часто містять багато доданого цукру. Огляд напоїв, що продаються в супермаркетах Великої Британії у 2016 році, показав, що майже половина фруктових соків, в основному призначених для дітей, містять максимальну кількість рекомендованого для дитини щоденного цукру.Важливо
Газована вода
Згідно з Дієтичними рекомендаціями для американців (2020-2025 рр.), підсолоджені напої, як-от газовані напої, спортивні напої, енергетичні напої, готові до вживання чай і кава, а також напої з ароматизованими сиропами, містять понад 40% цукру від щоденної норми.
Готові соуси для пасти
Готові соуси для пасти можуть містити до 11 г цукру всього в ½ склянки. Це більше двох чайних ложок цукру на кожну тарілку. Приготувати соус для пасти вдома — легко, а іноді ще й дешевше.
Сухий сніданок
Пластівці для сніданку можуть містити прихований цукор, навіть якщо вони виглядають повністю натуральними. Найкраще вживати каші з низьким вмістом цукру або без додавання цукру.
Йогурт
Йогурт із наповнювачами також містить доданий цукор. Навіть упаковка знежиреного фруктового йогурту на 170 г містить цілих сім чайних ложок цукру. Дієтологиня, представниця Академії харчування та дієтології Лена Біл попереджає: "Їжа може рекламуватися як "здорова" або "повністю натуральна", хоча насправді це не так".
Соуси
Столова ложка кетчупу містить до 3 г цукру, а столова ложка соусу барбекю — удвічі більше — 6 г. Навіть заправки для салатів можуть містити цукор, так, наприклад, французька заправка містить близько 2,4 г на столову ложку.
Біл також попереджає про арахісову олію. "Арахісова олія зі зниженим вмістом жиру може бути дивовижним джерелом додаткового цукру", — каже вона. "Щоб замінити жир, у цукор часто додають мальтодекстрин, кукурудзяний сироп і патоку".
Алкоголь
Деякі коктейлі містять величезну кількість цукру, наприклад, у піна коладі приблизно 31 г цукру. За даними Action on Sugar, попередньо змішані алкогольні напої, як правило, є лідерами за вмістом цукру: деякі з них містять майже 50 г цукру на порцію.
Гранола та зернові батончики
Дуже важливо уважно вивчати етикетки з інгредієнтами на цих продуктах. Хоча багато хто з них є поживним ситним перекусом, існує безліч брендів, у які додано цукор. Вибирайте мюслі та зернові батончики із вмістом цукру не більше 10 г або приготуйте їх самостійно вдома.
Як цукор впливає на організм
За даними Harvard Health, вживання занадто великої кількості цукру збільшує ризик:
- ожиріння;
- серцево-судинних захворювань;
- жирової хвороби печінки;
- діабет 2 типу;
- підвищеного артеріального тиску;
- хронічного запалення;
Приховані цукри в багатьох продуктах можуть навіть змінити наші смаки та дієтичні уподобання. Наприклад, вживання солодких продуктів сприяє активному виробленню дофаміну в мозку, який змушує нас почуватися добре. Це посилює бажання їсти більше солодкого в пошуках наступної дози дофаміну.
Нагадаємо, якщо ви не можете уявити свого дня без чогось солодкого і відчуваєте залежність, є способи, які допоможуть вам подолати цю нездорову пристрасть.
Раніше Фокус писав про те, що деякі з популярних фруктів містять занадто багато цукру.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.