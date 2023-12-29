На пороге нового скандала: Канье Уэст написал извинение перед евреями с помощью ИИ
Журналисты выяснили, что текст извинения практически полностью сгенерирован компьютерной программой. Канье пока что никак не комментирует подобное расследование.
46-летний американский рэпер Канье Уэст, который недавно написал покаянный пост, извинившись перед евреями за свои высказывания, рискует снова влипнуть в крупный скандал. Как пишет TMZ, это сообщение почти полностью было сгенерировано искусственным интеллектом.
Журналисты таблоида прогнали извинения Канье через детектор контента ИИ, который выделил некоторые слова, обычно связанные с фразами чат-бота, в том числе "искренне извиняюсь", "Я не собирался причинять вред" и "содействие единству". В результате детектор выявил, что вероятность того, что извинения Канье были написаны компьютером, составляет 85%.
Как известно, 26 декабря Уэст удивил общественность, опубликовав извинения на иврите.
"Я искренне извиняюсь перед еврейской общиной за любую непреднамеренную вспышку гнева, вызванную моими словами или действиями, у меня не было намерения причинить боль или проявить неуважение, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить, начиная с себя и извлекая уроки из этого опыта, чтобы обеспечить большую чувствительность и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я стремлюсь исправить ситуацию и способствовать единству", – говорилось в нем.
На детекторе журналисты не остановились и привлекли ChatGPT для написания извинений, и после нескольких подсказок и проб и ошибок компьютер выдал текст, пугающе похожий на тот, что написал рэпер.
"Я искренне извиняюсь перед еврейской общиной за свою недавнюю непреднамеренную вспышку. У меня не было намерения причинить боль или унизить, и я глубоко сожалею о причиненной боли. Я намерен извлечь уроки из этого опыта, способствовать единству и возмещать ущерб. Ваше прощение очень много значит для меня", – такое заявление получилось после использования ChatGPT.
Ранее Фокус писал, что Канье Уэст наказал жену за то, что она нарушила его правила во время поездки в Австралию.