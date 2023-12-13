Канье Уэст наказал жену за то, что она нарушила его правила во время поездки в Австралию

Рэпера разозлило, что, оставшись одна, его жена начала надевать те вещи, которые нравятся ей, а не ему.

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Поездка Бьянки Цензори в Австралию, где она встретилась с родными и друзьями, обернулась для нее серьезной ссорой с мужем Канье Уэстом, который в отместку на ее претензии начал одевать жену еще более провокационно, сообщает Daily Mail со ссылкой на людей из окружения девушки.

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Многие заметили, что в последние дни жена музыканта появляется на публике в полупрозрачных боди без нижнего белья или микро-купальниках с большой игрушкой в руках. Теперь источник, близкий к Бьянке, выразил опасения, что эта одежда является реакцией на то, что она носила то, что хотела, во время своей поездки в Мельбурн в прошлом месяце. Такое поведение могло раздражать Канье, который контролирует, что носит его жена.

"Бьянке нравилось быть в центре внимания. Но это внимание изменило ее. Однако на несколько недель она, казалось, обрела себя прежнюю. Когда она вернулась к Канье на вечеринку в Дубае, она была более самой собой, чем когда-либо с ним, но это ему не понравилось. Она носила то, что хотела, и ее видели разговаривающей с людьми, кокетливой и хорошо проводящей время. Очевидно, это вызвало у них серьезную ссору, потому что он не любит, чтобы его женщины были самими собой. Он хочет, чтобы они были сексуальными, но сексуальными в том, что он хочет, чтобы они носили. В следующий раз, когда она выйдет на улицу, она окажется обнаженной и с мягкой игрушкой", – говорят друзья Цензори.

Они сравнили Бьянку с ребенком, который крепко вцепился в одеяло или любимую игрушку.

"Они делают это, потому что чувствуют себя в безопасности. Это помогает уменьшить беспокойство. Но когда взрослая женщина появляется на публике обнаженной и несет мягкую игрушку… Это пугает тех, кто ее знает. Вместо того чтобы нести плюшевого мишку, ей следует держать мужа за руку. В этот момент в пьесе Канье она почти марионетка", – добвляют они.

Недавно в клубе Майами Бьянка появилась в микроскопическом бикини из серебряных ниток и головного убора в виде кольчуги, держа в руках игрушечного кота.

Несколькими днями ранее девушка пришла на выставку Art Basel в телесном боди, сквозь которое просвечивали соски, с гигантским игрушечным медведем в руках.

А в магазине модельера Амины Муадди в Дубае она была в не менее дерзком ансамбле с игрушкой в руках.

Каньэ Уэст и Бьянка Цензори в Дубае

Это не первый раз, когда высказываются опасения по поводу Бьянки. Еще в октябре инсайдеры заявили, что у нее "больше нет собственного мнения" и вместо этого она просто "подчиняется" Уэсту, который придумал для нее ряд ограничений.

"У Канье есть ряд правил для Бьянки, которые включают: никогда не говорить и не носить то, что он хочет, чтобы она носила. Ей также необходимо есть определенные продукты и заниматься спортом, даже если Канье не тренируется. Она больше не имеет собственного мнения и подчиняется ему. Ведь он убедил ее, что они королевские особы", – поделились с журналистами друзья девушки.

Ранее Фокус писал, что в прессе появились слухи о расставании Уэста и Цензори, а также о том, что жена рэпера разозлилась на Ким Кардашьян.