Женщина, прожившая с мужем 25 лет, задумывается о разводе из-за его "безобидной" привычки

Женщина объяснила, что всегда считала своего мужа заботливым и умным человеком, но столкнулась с трудностью в отношениях после того, как он начал задавать много вопросов.

42-летняя женщина рассказала, что раздумывает о разводе с мужем после более чем двадцати лет брака из-за его манеры задавать вопросы, что, по ее словам, вызывает у нее сильное раздражение и стресс. Она поделилась своей историей на популярном форуме Reddit.

Женщина объяснила, что всегда считала своего мужа заботливым и умным человеком, но столкнулась с трудностью в отношениях, когда муж постоянно "спокойно и рассудительно" начинает задавать множество вопросов, особенно в моменты, когда у них возникают разногласия. Она сравнила их с допросом, в котором чувствует себя вынужденной оправдываться за свои действия, будь то выбор мыла или другая бытовая вещь.

По ее словам, супруг часто применяет эту тактику в присутствии их сыновей, которым три и шесть лет, и, к ее разочарованию, они начали брать с него пример.

"Мне кажется, он говорит со мной, как с ребенком, стараясь показать, что я сделала что-то нелепое", — призналась она.

Из-за этих разговоров у женщины появилась тревога даже перед простыми делами, такими как поход за продуктами, потому что она предвкушает вопросы мужа о ее выборе.

Иллюстративное фото Фото: freepik

Многие пользователи форума поддержали ее, считая поведение мужчины формой морального давления.

"Он заставляет вас сомневаться в своих решениях, чтобы подорвать уверенность. Это преднамеренно, и он чувствует власть", "Перестаньте отвечать. Просто скажите, что вы так захотели", "Вау, он звучит так раздражающе! Я бы с таким вообще не справилась. Ваша тревога будет гораздо меньше, если вы уйдете. Просто будьте умнее, уходя, и сначала поговорите с адвокатом", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина, считавшая, что выходит замуж за "лорда", погрязла в долгах перед свадьбой. Меган Кларк работала в баре на острове, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, он был очаровательным, добрым и заботливым, и ясно дал понять, что она ему интересна. Однако со временем она начала замечать подозрительные вещи.

Также стало известно, что женщина вышла замуж за мужчину, забывшего об их расставании после сотрясения мозга. Митчелл Бразерсон получил тяжелое сотрясение мозга при попытке сделать сальто на горнолыжном склоне. Оказавшись в больнице, он позвонил своей девушке Дженне с просьбой забрать его домой, не помня, что они недавно расстались.