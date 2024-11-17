Жінка, яка прожила з чоловіком 25 років, замислюється про розлучення через його "нешкідливу" звичку

Жінка пояснила, що завжди вважала свого чоловіка турботливою і розумною людиною, але зіткнулася з труднощами у стосунках після того, як він почав ставити багато запитань.

42-річна жінка розповіла, що роздумує про розлучення з чоловіком після більш ніж двадцяти років шлюбу через його манеру ставити запитання, що, за її словами, викликає в неї сильне роздратування і стрес. Вона поділилася своєю історією на популярному форумі Reddit.

Жінка пояснила, що завжди вважала свого чоловіка турботливою і розумною людиною, але зіткнулася з труднощами у стосунках, коли чоловік постійно "спокійно і розважливо" починає ставити безліч запитань, особливо в моменти, коли у них виникають розбіжності. Вона порівняла їх із допитом, у якому почувається вимушеною виправдовуватися за свої дії, чи то вибір мила, чи то інша побутова річ.

За її словами, чоловік часто застосовує цю тактику в присутності їхніх синів, яким три і шість років, і, на її розчарування, вони почали брати з нього приклад.

"Мені здається, він розмовляє зі мною, як із дитиною, намагаючись показати, що я зробила щось безглузде", — зізналася вона.

Через ці розмови у жінки з'явилася тривога навіть перед простими справами, як-от похід по продукти, тому що вона передчуває запитання чоловіка про її вибір.

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Багато користувачів форуму підтримали її, вважаючи поведінку чоловіка формою морального тиску.

"Він змушує вас сумніватися у своїх рішеннях, щоб підірвати впевненість. Це навмисно, і він відчуває владу", "Перестаньте відповідати. Просто скажіть, що ви так захотіли", "Вау, він звучить так дратівливо! Я б із таким узагалі не впоралася. Ваша тривога буде набагато меншою, якщо ви підете. Просто будьте розумнішими, йдучи, і спочатку поговоріть з адвокатом", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що жінка вийшла заміж за чоловіка, який забув про їхнє розставання після струсу мозку. Мітчелл Бразерсон отримав важкий струс мозку під час спроби зробити сальто на гірськолижному схилі. Опинившись у лікарні, він зателефонував своїй дівчині Дженні з проханням забрати його додому, не пам'ятаючи, що вони недавно розлучилися.