Что съесть перед сном: 8 полезных перекусов, которые можно даже на диете

Если вы поздно ложитесь спать, то после ужина наверняка захотите что-то перекусить, потому что проголодаетесь. Но есть несколько перекусов, которые можно съесть перед сном, не нарушая диету.

Тенденции в мире здорового питания часто меняются, но одна из истин остается неизменной: есть поздно вечером — почти всегда плохая идея. Идеально поужинать как минимум за 2-3 часа до сна. Поздний прием пищи перегружает пищеварительную систему, может вызвать нежелательные скачки сахара в крови и нарушить циркадные ритмы, вызывая бессонницу. А кроме того, такая привычка пагубно влияет на ваш вес, превращая ненужные калории в лишние килограммы. Об этом пишет Vogue Italia.

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Однако в определенных ситуациях вечерний перекус неизбежен: если мы работаем допоздна, если рано ужинаем, если испытываем чувство голода, которое не дает уснуть. Чтобы утолить этот голод мы часто выбираем быстрые и легкие перекусы, такие как чипсы, шоколад и печенье. Но вечером следует избегать сладостей, простых углеводов, избытка натрия и специй, которые могут раздражать желудок. Вот 8 полезных перекусов, которые помогут утолить вечерний голод.

Кукурузные крекеры с авокадо

Как и рисовые, кукурузные крекеры не содержат глютена, очень вкусны и аппетитно хрустят. Кроме того, кукуруза, легкая и легкоусвояемая, богата клетчаткой, витаминами и минералами, такими как калий и магний, которые расслабляют организм. Сделайте мини-сэндвичи, наполнив крекеры ломтиками авокадо, которое утолит голод и насытит организм магнием, снимающим стресс.

Нежирный греческий йогурт

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Молочные продукты легче перевариваются и содержат триптофан — предшественник мелатонина, необходимый для крепкого сна. Вместо того чтобы подслащивать греческий йогурт сахаром или медом, которые могут вызвать резкие скачки гликемии, лучше добавьте ягоды или посыпать корицей.

Бананы и миндальная паста

Банан богат калием, который способствует расслаблению мышц, поэтому идеально подходит для употребления вечером. Нарежьте его ломтиками и намажьте их миндальным, арахисовым маслом или маслом кешью, чтобы получить немного белка и дозу полезных жиров.

Сухарики из цельнозерновой муки и нежирный сыр

Хрустящие, как чипсы, крекеры из цельнозерновой муки, богаты клетчаткой и наверняка удовлетворят желание перекусить. Выбирайте крекеры без сахара и без добавления жиров, особенно животных. Положите сверху немного нежирного сыра, например творог или нежирную рикотту, которые, как и все молочные продукты, богаты триптофаном. Так вы получите полноценный перекус, который насытит и подготовит вас к хорошему восстанавливающему сну.

Хумус

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Богатый клетчаткой, антиоксидантами и белками нут в сочетании с тахини становится настоящей протеиновой, богатой аминокислотами, такими как лизин и метионин, насыщает на долгое время, не отягощая пищеварительную систему. Окуните в хумус сырые овощи, например, палочки сельдерея, редис или огурец, красный перец и морковь.

Тофу или эдамаме

И тофу, и эдамаме, отварные соевые бобы, типичные для азиатской кухни, идеально подходят для легких вечерних перекусов. Богатые растительными белками, они также содержат триптофан, крайне ценное соединение перед сном. Нарежьте тофу кубиками, приправьте его несколькими каплями соевого соуса и небольшим количеством оливкового масла, а также посыпьте кунжутом, тыквенными семечками или семечками подсолнечника, чтобы увеличить потребление белка.

Овсяная каша

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Овсянка — отличный выбор не только для сладких завтраков, это еще и шикарный вечерний перекус. Овсянка — это сложный углевод, который не вызывает колебаний уровня глюкозы в крови, насыщает и легко усваивается.

Семечки и орехи

Семена тыквы и подсолнечника, богатые магнием и триптофаном, а также грецкие орехи: миндаль, грецкие орехи, кешью или фисташки, обладающие противовоспалительными свойствами, регулируют уровень глюкозы в крови и являются отличным источником белка и омега-3. Однако вечером съедайте лишь горстку, так как они очень калорийны.

Напомним, 8 продуктов, которые быстро утолят голод и уберегут от нездоровых перекусов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.