Актриса Мишель Йео впервые стала бабушкой в первый день 2024 года

Малыш родился у пасынка оскароносной актрисы: сына бывшего босса команды Ferrari "Формулы 1" Жана Тодта — Николя и его девушки Дарин. Малыша назвали Максимом.

Обладательница премии "Оскар", 61-летняя актриса Мишель Йео впервые стала бабушкой. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram.

Звезда опубликовала несколько фотографий с малышом, которого назвали Максим.

Мишель Йео с семьей

Родители Максима – сын мужа актрисы Жана Тодта и его девушка Дарин.

"Благодарю наших дорогих Николя и Дарин за то, что сделали нас самыми счастливыми и гордыми бабушкой и дедушкой! Добро пожаловать, маленький Максим", — написала она.

Мишель Йео опубликовала несколько постов и даже намекнула на то, что малыш родился в первый день 2024 года.

Мишель Йео с внуком

"Маленькое чудо в первый день 2024 года. Мы так по-настоящему счастливы… не могу передать, как я рада этому совершенно особенному сгустку радости", — написала Мишель.

Напомним, Мишель и Жан Тодт поженились 27 июля 2023 года после 19-летней помолвки. На фотографиях со свадьбы пары в Женеве, Швейцария, опубликованных пилотом Формулы-1 Фелипе Массой, Йео с гордостью держит свой "Оскар", который взяла на церемонию. Это особенная награда для актрисы, ведь Йео стала первой азиаткой, которая получила "Оскар" за лучшую женскую роль.

Для Мишель – это второй брак. Первый раз она была замужем за бизнесменом из Гонконга Диксоном Пулом. Пара прожила в браке всего четыре года и развелась в 1992 году.

Но актриса поддерживает хорошие отношения со своим бывшим супругом и даже стала крестной матерью одной из его дочерей.

Фокус писал о Мишель Йео и о самых интересных фактах из ее жизни.