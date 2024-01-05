Раскрыты планы Кейт Миддлтон на день рождения

9 января 2024 года королевской персоне исполнится 42 года. Она встретит их в особом месте.

Раскрыты планы принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на день рождения. Об этом пишет People.

Во вторник, 9 января 2024 года, жене принца Уильяма исполнится 42 года, и она, вероятно, отпразднует это событие в эти выходные в окружении семьи и друзей, включая своего мужа и их троих детей, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Хотя день рождения невестки короля Великобритании Чарльза III обычно является частным и сдержанным событием, появились новые подробности празднования из прошлых лет.

В то время как принц и принцесса Уэльские живут в Виндзоре, именинница, вероятно, проведет свой 42-й день рождения в их загородном доме в Норфолке, Анмер-Холл. Поместье стало подарком королевы Елизаветы II на свадьбу пары в 2011 году, и здесь Кейт, как говорят, чувствует себя как дома. Здесь 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи сейчас находятся на школьных каникулах в связи с Рождеством, поэтому принц Уильям и принцесса Кейт еще не приступили к исполнению королевских обязанностей в 2024 году.

Семья Уэльских Фото: Getty

В списке гостей праздника ранее были родители Кейт, Кэрол и Майкл Миддлтон, друг Уильяма Том ван Штраубензи и его жена Люси Ланиган-О'Киф и другие.

В выходные дни рождения Уэльских видели на службе в церкви Св. Марии Магдалины в поместье Сандрингем в Норфолке, где недавно королевская семья праздновала Рождество.

В 2021 году Миддлтон посетила чаепитие на свой день рождения, которое устроили ее муж и дети в Анмер-Холле.

Семья Уэльских Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта появились на публике с одинаковыми прическами.

Также Фокус писал о поведении принцессы Шарлотты на рождественской службе 2023 года.