Риз Уизерспун показала публике 20-летнего сына (фото)

20-летний Дикон учится в Нью-Йоркском университете. В свободное время он составляет матери компанию на светских мероприятиях.

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун в сопровождении 20-летнего сына Дикона Филиппа появилась на красной дорожке в Беверли-Хиллз. Они вместе посетили 81-ую церемонию вручения премми "Золотой глобус", пишет BNN Breaking.

Знаменитость выглядела неотразимо в бледно-розово-черном бархатном платье Monique Lhuiller, которое она дополнила бриллиантовым колье Tiffany & Co.

Образ дополнили бриллиантовые серьги и черные туфли на каблуке.

Дикон, студент Нью-Йоркского университета, надел черный смокинг. По словам молодого человека, это его первый "Золотой глобус" и первая церемония награждения.

Дикон сопровождал свою знаменитую мать Фото: Getty

Он добавил, что с удовольствием сопровождал свою мать.

"Она – тусовщица, и я просто стараюсь не отставать", – отметил Дикон.

У Риз, кроме Дикона, есть еще дочь, 24-летняя Ава, невероятная копия своей матери. Ее отцом, как и отцом Дикона, является бывший муж звезды Райан Филирр, а также 11-летний сын Теннеси от еще одного экс-супруга Джима Тота, с которым она рассталась в прошлом году.

На "Золотом глобусе" Уизерспун успела попозировать со своей коллегой по "Утреннему шоу" Дженнифер Энистон. Она призналась, что сниматься в третьем сезоне сериала Apple TV+ было "самым большим развлечением на свете".

В 2006 году Риз Уизерспун выиграла один "Золотой глобус" в шести номинациях. Она получила награду за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле за роль Джун Картер в биографическом фильме Джонни Кэша "Переступить черту".

Перед тем, как посетить церемонию "Золотой глобус", Риз и Дикон были гостями вечеринки сезона наград Amazon x Vanity Fair в Chateau Marmont.

Ранее Фокус писал, что в популярном сериале "Утреннее шоу" эпизоды посвятили войне в Украине.