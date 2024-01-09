Виктория Бекхэм поздравила с днем рождения Николу Пельтц (видео)

Долгое время ходили слухи о вражде между женщинами. Впрочем, публично они все опровергали.

49-летняя британская певица Виктория Бекхэм поздравила с 29-м днем рождения свою невестку Николу Пельтц. Архивным видео с именинницей звезда сцены и дизайнер поделилась в Instagram.

"С днем рождения @NicolaAnnePeltzBeckham... Мы тебя очень любим!!! Твоя любовь, доброта, талант и твоя способность танцевать на песке!!! Самый лучший партнер по танцам и любящая невестка. Мы любим тебя, замечательного тебе дня!!!!!" — написала мама четверых детей.

На видео жена Дэвида Бекхэма и возлюбленная их старшего сына Бруклина танцевали на пляже.

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

"И все думали, что вы ненавидите друг друга", "Так интересно, что свекровь и невестка так хорошо проводят время", "Аххх, желаю всем иметь такую свекровь, как вы", — комментируют видео подписчики Виктории.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Никола вышла замуж за первенца Дэвида и Виктории Бекхэм в апреле 2022 года. Церемония бракосочетания именинницы и Бруклина состоялась в поместье отца актрисы в Палм-бич. Долгое время ходили слухи, что женщины недолюбливают друг друга, впрочем, они лишь опровергали эти домыслы.

Напомним, что Виктория Бекхэм скрывала от Дэвида на протяжении 24 лет брака.

Также Фокус писал о стильной съемке Виктории Бекхэм для глянца.