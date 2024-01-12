Невеста и жених в красном: принц Брунея Абдул Матин показал первые фото со свадьбы

Свадьба самого завидного жениха Азии продлится до 16 января. И уже состоялась официальная свадебная церемония.

Принц Абдул Матин, 32-летний член королевской семьи Брунея и его 29-летняя невеста Аниша Росна связали себя узами брака. Официально свадебные торжества продлятся 10 дней и завершатся 16 января. Фотографиями с роскошной церемонии в столице Бандар-Сери-Бегаван, принц уже поделился в своем Instagram, пишет Elle.

Пара приняла участие в церемонии "напудривания", которая является общепринятой в Малайзии и Брунее, и в ней участвуют жених и невеста, благословленные близкими членами семьи.

Фото: Getty Images

Свадьба принца Брунея Абдул Матина Фото: Getty Images

Семья наносит ароматную пасту на руки молодоженов и желает им счастливой, плодородной и богатой семейной жизни.

На церемонии Абдул Матин и Аниша появились в традиционных алых нарядах. Голову Аниши украшала огромная золотая корона, покрытая красной вуалью. После вуаль сняли, открывая ее лицо и роскошные украшения.

Аниша в свадебном платье Фото: Instagram tmski Аниша в свадебном платье Фото: Instagram tmski

На запястьях невесты были массивные золотые браслеты, а образ она дополнила красными туфлями на высоком каблуке.

Свадьба принца Абдул Матина

До этого дня Аниша уже показывала два роскошных свадебных наряда. В традиционном брунейском наряде с покрытой головой она демонстрировала свое обручальное кольцо с большим бриллиантом.

Аниша в свадебном платье

А в кружевном белом платье с белой вуалью она осматривала свадебные подарки и позировала для официальных фото.

Аниша в свадебном платье Фото: Instagram Muash Rosman

Торжества продлятся до воскресения и финалом праздничных мероприятий станет банкет, на который съедутся, как ожидается, члены королевских семей со всего мира.

Свадьба принца Брунея Абдул Матина

Принц Абдул Матин, был одним из самых завидных холостяков Азии и мира до того, как встретил свою невесту, хотя о том, как развивались их отношения, мало что известно. Принц Матин — четвертый сын и десятый ребенок 77-летнего султана Хассанала Болкиаха и его бывшей второй жены Мариам Абдул Азиз, 67 лет.

Матин – шестой в очереди на престол, но, пожалуй, самый популярный член султанской семьи Брунея, которая славится своим баснословным богатством и скандальными выходками. Например, у дяди Матина был целый гарем, о чем одна из наложниц написала книгу.

Принц Абдул Матин с невестой Анишей Фото: Instagram tmski

Принца описывают, как приятного молодого человека, умелого игрока в поло и опытного наездника. Он в настоящее время служит пилотом вертолета в Королевских ВВС Брунея и имеет звание майора. Матин часто сопровождает своего отца в зарубежных поездках.

Аниша Росна – из семьи дипломатов, ее дед был советником султана. Аниша — предприниматель, управляющая компанией по производству шелковой одежды Silk Collective и эксклюзивным стартапом по планированию отдыха Authentirary.

Напомним, ранее Фокус писал о семье султана Брунея и о том, как живет один из самых богатых людей в мире.