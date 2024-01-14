От матери и бабушки: какое наследство получит Лилибет Диана (фото)

Дочь герцогов Сассекских будет владеть ювелирными реликвиями своей мамы и бабушки, принцессы Дианы. Девочка получит их, когда подрастет.

Стало известно, какие дорогие подарки ждут, пока принцесса Лилибет Диана повзрослеет. Об этом пишет The Sun.

Меган Маркл ранее приобрела дочери украшение за 4,8 тыс. фунтов стерлингов. Также говорят, что внучка короля Великобритании унаследует бриллиантовый браслет стоимостью 140 тыс. фунтов стерлингов, когда станет взрослой.

Коллекция ювелирных украшений двухлетней королевской наследницы уже наполнена реликвиями покойной бабушки, принцессы Дианы, и ее матери Меган Маркл.

Среди них будут часы бывшей актрисы "Cartier Tank Française", которые она приобрела сама во время работы над сериалом "Форс-мажоры".

Узнав, что его продлили на третий сезон, Меган отпраздновала это, приобретя дизайнерское ювелирное украшение стоимостью 4800 фунтов стерлингов.

Еще в 2015 году Маркл рассуждала, что передала бы его в будущем своей дочери.

Меган Маркл со своими часами Фото: Getty Images

"У меня было выгравировано на обороте: "М.М. от М.М."", — рассказывала жена принца Гарри.

Часы Меган Маркл — это то, что она чаще всего носит на запястье. Экс-актриса любит демонстрировать часы Cartier Tank Française покойной принцессы Дианы.

Аксессуар принцессе Диане подарил ее отец на 21-й день рождения, а затем он был передан Гарри.

После смерти принцессы Уэльской ее личные драгоценности были разделены между двумя ее сыновьями — Уильямом и Гарри. Сначала часы были подарены принцу Уильяму, а Гарри получил культовое кольцо Дианы с сапфиром — потом братья обменялись украшениями.

Считается, что Гарри подарил возлюбленной часы на год их отношений.

Меган Маркл с часами принцессы Дианы Фото: Getty Images

По словам ювелиров, часы принцессы Дианы тогда стоили 17 800 фунтов стерлингов, но сейчас, учитывая их историю, они, вероятно, стоят гораздо больше.

Также одной из любимых вещей герцогини Сассекской является бриллиантовый браслет Cartier принцессы Дианы.

В 2018 году во время государственного обеда на Фиджи Меган впервые заметили с украшением.

С тех пор она надевала его несколько раз, в частности на службе по случаю Дня Содружества в 2019 году, на гала-церемонии Salute to Freedom в Нью-Йорке в 2021 году и во время интервью Опре Уинфри в 2021 году.

Меган Маркл с браслетом принцессы Дианы Фото: Getty Images

Ходят слухи, что именно этот браслет — это тот, с которого Гарри взял камни, чтобы сделать обручальное кольцо Меган на заказ.

Эксперты по ювелирному искусству оценивают браслет в 140 000 фунтов стерлингов, и он является еще одним предметом, который Лилибет может унаследовать.

Напомним, Меган Маркл сравнили с принцессой Дианой.

Также Фокус писал об отдыхе Сассекских на курортах Коста-Рики.