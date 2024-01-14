Поиск "того самого": Андре Тан рассказал, как выбрать идеальный пуховик (фото)

Зимой можно выглядеть стильно, при этом чувствуя себя уютно и в тепле, рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Украинский модельер Андре Тан заявил, что большинство людей сталкиваются с проблемой поиска идеального пуховика. Поэтому он в своем Instagram рассказал, какой должна быть стильная куртка в 2024 году.

"Большинство сталкивается с проблемой поиска "того самого" идеального пуховика. Именно поэтому я сделал для вас рекомендации, как должен выглядеть стильный пуховик в 2024 году, и что уже не носят", — сказал Андре Тан.

На что обратить внимание при выборе пуховика

Дизайнер отметил, что зимой можно выглядеть стильно, но при этом чувствуя себя уютно и в тепле. Поэтому при покупке теплой куртки нужно учесть:

длину;

Пуховик должен быть длинным из-за того, что сейчас в моде юбки миди и макси, а куртка должна все это закрыть. По словам Андре Тана, юбка может торчать из-под пуховика, однако это выглядит элегантнее, если она выступает максимум на 5 сантиметров.

ткань;

Андре Тан отметил, что дешево и несовременно выглядят пуховики из блестящей и тонкой ткани. Вместо этого стоит отдавать предпочтение плотным и качественным материалам.

застежка;

Потайная застежка выглядит современно и актуально, поэтому важно, чтобы пуговицы, клепки и молнию не было видно.

куличики;

Стоит забыть о пуховиках с поясом-застежкой, отметил Андре Тан. Пояс может выглядеть стильно и подчеркивать фигуру, но только если это предусматривает сама куртка — она должна быть объемной.

стежок;

Самый популярный вариант стежки — горизонтальная широкая горизонтальная. Кроме этого, она может быть ромбиком, но равномерной. В частности, не стоит выбирать модели, где присутствует комбинация стежек.

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